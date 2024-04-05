‘’İşlenen tarım arazisi 3 yılda 4,7 milyon dekar arttı’’

Nagihan KALSIN

Yumaklı, toprağın verimli şekilde işletilmesi, korunması ve tarım arazilerinin parçalanmasının önlenmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, 81 ilde yürüttükleri projeler ve uygulamalarla ekilmeyen arazilerin tarıma kazandırıldığını ifade etti.

TÜİK tarafından 2023 yılına ilişkin tarımsal üretim alanları rakamlarının yayımladığını anımsatan Yumaklı, toplam işlenen alanda 2023 yılında bir önceki yıla göre 970 bin dekar artış yaşandığının altını çizdi. Yumaklı, şu bilgileri verdi: “Son 3 yılda artış sürerek toplam işlenen alanda 4,7 milyon dekar artış yaşandı.

Böylece 2021 yılında 234,7 milyon dekar olan toplam işlenen alan 2022 yılında 238,4 milyon dekara 2023 yılında ise 239,4 milyon dekara ulaştı. Özellikle nadas alanlarının daraltılmasına yönelik TAKE Projesi’nin de katkılarıyla ülke genelinde nadas alanları 29,6 milyon dekardan, 28,1 milyon dekara düşerek 1,46 milyon dekar azaldı. Bunun neticesinde tarla bitkileri ekim alanlarımız da 164,9 milyon dekardan 167,1 milyon dekara çıkarak 2,24 milyon dekar artış sağlandı.”

Bu artışta bitkisel üretimde stratejik ürünlere yönelik verilen desteklemeler ile 81 ilde uygulanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi’nin de etkili olduğunu vurgulayan Yumaklı, “Öncelikle işlenmeyen, nadasa bırakılan veya işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde bitkilerin üretiminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ile nadas alanları daraltılarak üretime kazandırıldı. Bunun sonucu olarak tarla bitkileri ekiliş alanında artış sağlandı. Bitkisel üretimimizin gücüne güç katmaya, üretenin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.