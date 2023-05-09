İzmir’de kuraklığa dayanıklı yem bitkileri üretiliyor
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla kurulan İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi (İZTAM) tarafından uygulanan atalık yem bitkilerini araştırma projesi kapsamında yapılan çalışmalar ile gelecekte atalık yem bitkilerinin çok su tüketen ithal yemlerin yerini alması hedefleniyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla kurulan İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi (İZTAM) tarafından uygulanan atalık yem bitkilerini araştırma projesi kapsamında yapılan çalışmalar ile gelecekte atalık yem bitkilerinin çok su tüketen ithal yemlerin yerini alması hedefleniyor.
“Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi (İZTAM), hayvancılık ve tarım sektörlerinde doğayla uyumu sağlayan projeler üretmeye devam ediyor. Artan yem fiyatları ve kuraklıkla mücadele etmek için İZTAM tarafından uygulanan atalık yem bitkilerini araştırma projesiyle önemli sonuçlar elde edildi.
Pilot üreticilere veriliyor
İZTAM’ın kurduğu deneme üretim alanlarında sulama istemeyen, yağışlarla büyüyen karakılçık, gambilya, mürdümük ve arpalarla yerli yem rasyonu elde etmek için çalışmalar başlatıldı. Hasadı yapılan ürünlerin besin değerleri analiz edilirken bir yandan da verim ve verim unsurları üzerine araştırmalar sürdürülüyor. Laboratuvar analizlerinde atalık yem bitkileri gambilya, mürdümük ve arpa ile oluşturulan mevcut yem karışımının, protein ve karbonhidrat değerleri açısından zengin ve besleyici olduğu tespit edildi. Atalık yem bitkilerinin verim potansiyeli ve besin değerleri ise araştırılmaya devam ediyor. Hasadı yapılan yem bitkilerinden oluşturulan karışım pilot üreticilere verilerek ürünün verimi değerlendiriliyor