Kiraz üreticisinden ihracatta yüksek fiyat beklentisi

16 Haziran 2018

Yıllık ortalama 30 bin tonla ülkenin önemli kiraz üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki üreticiler, geçen yıl hasat döneminden bu yana kurlarda yaşanan yükselişin ihraçlık ürün fiyatlarına da yansıtılmasını istiyor.

Sultandağı Belediye Başkanı ve Sultandağı Kiraz Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kiraz sezonunun üreticinin çözüm bekleyen sorunlarıyla açıldığını söyledi.

"Yerli kiraz" türünde üreticinin istediği fiyatın oluşmadığını hatta geçen yılın bile altında kalındığını vurgulayan Acar, fabrikalar ve tüccarların, fiyatları aşağıya çekerek ürün aldıklarına işaret etti.

Yıllık ortalama 30 bin ton kiraz üretilen ilçede mevsim koşullarından dolayı bu yıl rekoltenin düşeceğini belirten Acar, üreticinin ürünün hak ettiği fiyatı bulmasıyla zararını telafi edebileceğini vurguladı.

Acar, şu anda üreticinin yerli kirazı toplamadığını dile getirerek "Çünkü yerli kiraza 1,5 lira gibi bir fiyat veriyorlar. Zaten bunun toplama maliyeti 1,5 lira. Gübresini, ilacını, bakımını ve suyunu bir kenara bıraktığınızda bile sadece kilogram başına toplama maliyeti 1,5 liraya geliyor. Üreticimiz bu yıl maalesef umduğunu bulmuş değil." diye konuştu.

Napolyon kirazında yüksek fiyat beklentisi

Asıl ürünlerinin, ihraç ettikleri "Ziraat 900" denilen "Napolyon" kirazı olduğuna dikkati çeken Acar, şöyle devam etti:

"Türkiye ile aynı anda Avrupa pazarına ürün veren dünyanın önemli üreticilerinden İspanya'da kirazı dolu vurdu. İspanya'nın bu yıl beklenen ölçüde kiraz satmayacağını biliyoruz. Yani bu yıl Türkiye, dünyaya ve Avrupa'ya iyi oranda kiraz satacak konumda. Ancak şimdiden fiyatın yine üreticinin istediği seviyelerde olmadığını duymaya başladık. Bayram sonu hasada başlanacak. Üretici hem dolardaki yükselişten hem de İspanya'daki doludan kaynaklı avantajdan hak ettiği payı almak istiyor. Geçen yıl kirazı 2 dolar, yani 7 lira civarında verdik. O zaman dolar 3,5 liraydı, bugün 4,5 lira. İhracat yapan firmalar doların yüksekliğinden kazandıkları karın sadece yarısını üreticiye versinler istiyoruz."

İhracatçının, üreticiye her zaman ihtiyacı olduğunun altını çizen Acar, "İstenilen fiyatı versinler ki ihracatçıların üreticiye karşı yüzü olsun. Bölgemizde hasar oldukça fazla. Doludan dolayı zaten kiraz az. Hem ihracatçı hem de üretici kazansın istiyoruz." dedi.

"Hava şartlarından dolayı zararımız var"

Kiraz üreticisi Adnan Şafak da bu yıl kirazda rekoltenin düşük olduğuna değinerek "Umduğumuz tonaj yok. Hava şartlarından dolayı zararımız var. En büyük beklentimiz yüksek fiyat. Ancak henüz beklediğimiz seviyede değil. Şu anda ne yapacağımızı bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Üretici Sefer Alkan da "Bu yıl çok kötü, üretici umduğunu bulamadı. Çiftçilerin çoğu erken eren kirazı toplamıyor. Kiraz dalında kaldı. Bu kiraz bir haftada kurumaya başlar. Fiyatların yükselmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.