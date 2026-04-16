Kırsala dev destek: 327 milyar liralık yatırım, yüz binlerce kişiye istihdam

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla yürüttüğü hibe programları kapsamında son yıllarda dikkat çeken bir yatırım hacmi oluştu. 2006-2025 dönemini kapsayan süreçte on binlerce proje desteklenirken, milyarlarca liralık kaynak kırsal alanlara yönlendirildi.

Kırsalda dev yatırım hacmi oluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı İstatistik Bülteni’nden derlenen verilere göre, 2006-2025 yılları arasında toplam 160 bin 535 proje destek aldı. Bu projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte 327 milyar 482 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi. Aynı dönemde sağlanan desteklerle 286 bin 705 kişiye istihdam kapısı açıldı.

Geçen yıl 7 bini aşkın projeye hibe verildi

Kırsal kalkınma yatırımları kapsamında yalnızca geçen yıl 7 bin 139 projeye toplam 14 milyar 486 milyon lira hibe desteği sağlandı. Bu desteklerle 27 milyar 907 milyon lira tutarında yatırım hayata geçirilirken, 7 bin 169 kişi istihdam edildi.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) çerçevesinde geçen yıl 3 bin 412 projeye 5 milyar 205 milyon lira hibe verildi. Bu projeler sayesinde 11 milyar 113 milyon liralık yatırım yapılırken, 5 bin 543 kişilik istihdam oluşturuldu.

Söz konusu programın 2006-2025 dönemindeki toplam etkisine bakıldığında ise 22 bin 825 projeye 64 milyar 507 milyon lira hibe sağlandığı, 136 milyar 435 milyon liralık yatırımla 129 bin 599 kişiye iş imkanı sunulduğu görüldü.

Makine ve ekipman desteği üretimi güçlendirdi

Makine-ekipman alımlarına yönelik destekler kapsamında 2006-2023 döneminde 299 bin 320 alım için toplam 17 milyar 997 milyon lira hibe verildi. Bu destekler, tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasına katkı sağladı.

Genç çiftçi ve uzman ellere destek

Uzman Eller Projesi kapsamında 2020-2023 yıllarında 2 bin 413 projeye 931 milyon lira hibe verilerek 1 milyar 133 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi.

Genç Çiftçi Projesi çerçevesinde ise 2016-2018 yılları arasında 47 bin 775 projeye toplam 17 milyar 565 milyon lira destek sağlandı.

Sulama yatırımları büyüyor

Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi programı kapsamında geçen yıl 2 bin 788 projeye 1 milyar 141 milyon lira hibe verildi. Bu desteklerle 2 milyar 853 milyon liralık yatırım yapıldı.

2007-2025 döneminde ise toplam 60 bin 82 projeye 12 milyar 456 milyon lira hibe sağlanarak, 25 milyar 483 milyon liralık yatırım hayata geçirildi.

IPARD I, II ve III programları kapsamında 2007-2025 yılları arasında 26 bin 421 proje desteklendi. Bu projelerle birlikte 161 milyar 388 milyon liralık yatırım yapılırken, 106 bin 918 kişiye istihdam sağlandı.

Dezavantajlı alanlara özel projeler

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi ve Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi kapsamında 2025 yılında 130 projeye 860 milyon lira hibe verildi. Bu projelerin toplam yatırım büyüklüğü 1 milyar 74 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca 2018-2025 döneminde 559 projeye 2 milyar 377 milyon lira hibe desteği sağlanarak, 3 milyar 44 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi.