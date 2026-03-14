AB’den kırsal kalkınma için yeni adım: IPARD III anlaşmasındaki değişiklik onaylandı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD III) çerçevesinde imzalanan sektörel anlaşmada yapılan değişiklikler onaylandı.

Değişikliği sağlayan düzenleme kabul edildi

Kararda, Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında tarım ve kırsal kalkınma politikaları alanında Türkiye’ye sağlanacak mali desteklerin yönetimi ve uygulanmasına ilişkin hükümleri içeren anlaşmada değişiklik yapılmasını öngören düzenlemenin kabul edildiği belirtildi.

Söz konusu değişikliğin, 6 Ağustos 2025 ve 19 Eylül 2025 tarihlerinde taraflar arasında karşılıklı mektuplarla teyit edildiği ifade edildi.

Öte yandan kararın, 244 sayılı Kanun’un 5. maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2. ve 3. maddeleri uyarınca alındığı kaydedildi.

IPARD III nedir?

IPARD III, Avrupa Birliği’nin aday ve potansiyel aday ülkelere verdiği Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (IPA) kırsal kalkınmaya yönelik programıdır. Bu program kapsamında Türkiye’de tarım, hayvancılık, gıda işleme, kırsal turizm ve kırsal altyapı gibi alanlardaki projelere AB fonlarından hibe destekleri sağlanır. Amaç, Türkiye’nin tarım ve kırsal kalkınma politikalarını Avrupa Birliği standartlarına yaklaştırmak, kırsal bölgelerde üretimi ve istihdamı artırmak ve çiftçiler ile yatırımcıların modern yatırımlar yapmasını teşvik etmektir.