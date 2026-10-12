Kış sofralarının vazgeçilmezi: Hem kurutuluyor hem cips yapılıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresindeki bağ ve bahçelerde yetişen, cennet elması ya da cennet hurması olarak adlandırılan meyvenin hasadı başladı. Besleyici özelliğiyle öne çıkan cennet hurmaları, bölgedeki kadınlar tarafından geleneksel yöntemlerle kurutularak kış aylarına hazırlanıyor.

Sarıgöl'de yaşayan Hülya Akkaya, topladıkları cennet hurmalarını çeşitli yöntemlerle kurutarak kışlık olarak sakladıklarını anlattı.

Meyveleri dilimleyip temiz bezlerin üzerine serdiklerini belirten Akkaya, bu şekilde doğal ortamda kurumalarını sağladıklarını söyledi. Akkaya, bazı cennet hurmalarını ise askılara yerleştirerek balkonlarda veya gölgelik alanlarda kuruttuklarını ifade etti.

Cennet hurmasından cips yapılıyor

Cennet hurmalarını kurutarak cips haline de getirdiklerini dile getiren Akkaya, "Cennet elmalarını ince ince keserek dilimliyoruz. Sonra bunları temiz bir bez üzerine döküyoruz. Orada kendi halinde kuruyor. Çok lezzetli oluyor. Çocuklar ve yetişkinler çok seviyor, daha sağlıklı oluyor" dedi.

Sarıgöl'de kadınların geleneksel yöntemlerle kuruttuğu cennet hurmaları, kış mevsiminde tüketilmek amacıyla saklanıyor.