Kuraklık rekolteyi vurmuştu: Ayçiçeği alım fiyatı açıklandı

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), 2025-2026 sezonu yağlık ayçiçeği ön alım fiyatını ton başına 29 bin lira olarak açıkladı.

Yüzde 53 artış sağlandı

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, geçen sezon üreticiye ton başına 19 bin lira ödeme yapıldığını hatırlatarak, “Bu sezon fiyatımızı yüzde 53 artışla 29 bin lira olarak belirledik” dedi.

Rekoltede yüzde 50’yi aşan kayıp

Erarslan, ekim alanlarında artış olmasına rağmen kuraklığın verimi ciddi ölçüde düşürdüğünü belirtti:

“Bölge rekoltesinde yüzde 50’yi aşan oranda kayıp yaşandı. Buna rağmen üretici lehine azami gayret göstererek fiyatımızı ona göre belirledik.”

Üreticinin sigortası

KARADENİZBİRLİK’in piyasayı regüle etme misyonuna vurgu yapan Erarslan, şunları kaydetti:

“KARADENİZBİRLİK üreticinin sigortası olmaya devam edecektir. Yağlı tohum üretim potansiyelinin artırılması için destekleme primlerinin yükseltilmesi, sulama imkanlarının çoğaltılması ve uygun finansman şartlarının sağlanması gerekmektedir. Yeni fiyatımızın tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz.”