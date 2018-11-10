Limonda üretim arttı fiyatlar düştü

10 Kasım 2018

Geçen yıl elverişsiz hava şartları nedeniyle rekoltesi düşen limonda bu yıl üretim yüzde 50 arttı, fiyatlarda ise düşüş oldu.

Türkiye'nin narenciye üretimi ve ihracatında önemli yere sahip şehirlerinden Muğla'da geçen yıl 35 bin ton olan limon rekoltesi bu yıl yüzde 50'den fazla artış gösterdi.

Bu yıl 80 bin ton civarında limon üretiminin gerçekleştirildiği kentte, ürünün kilogram fiyatı dalında 50 kuruşa kadar düştü.

Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla'nın, Ege Bölgesi'nde narenciye üretiminde en çok ürün yetiştiren kent olduğunu söyledi.

Çöllü, Muğla'da bu yıl yaklaşık 250 bin ton narenciye üretildiğini kaydetti.

"Bahçede limonun fiyatı 50 kuruşa düştü"

Limon üreticisinin özellikle son yıllarda önemli sıkıntılar yaşadığını dile getiren Çöllü, "Bu yıl limonun Muğla, Mersin ve Adana'da fazla olması nedeniyle fiyatı düştü. Geçtiğimiz ay bahçede 1,5 liraya satılan limon şu anda 50 kuruşa düştü." dedi.

Çöllü, şunları kaydetti:

"Artık iç ve dış piyasada limon alımı olmuyor. Mersin'de mayer cinsi limonda 750 bin ton civarında bir üretim olunca iç ve dış piyasa tıkandı. Sadece Türkiye'de değil bu yıl İspanya ve Arjantin'de limon üretimi çok fazla olduğundan Rusya'ya Arjantin'den bizim yarı fiyatımıza gemilerle limon gitti. Bu yıl maalesef limon üreticilerimiz umduğunu bulamadı. Ağaçlar dallarını kırmasına rağmen çoğu bahçede ürün dalında kaldı."

Çöllü, limonun bahçeden üreticiye ulaşması aşamasında paketleme, ulaşım, işçilik ve çeşitli girdi maliyetleri olduğunu ifade ederek, "Bizim bahçeden 50 kuruşa aldığımız limon tıra yüklenince 2,5 lira oluyor. Limon hale girip pazara ulaşana kadar neredeyse fiyatı10 lirayı buluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA