Malatya’da zirai donun yarası destek ödemeleriyle sarılacak

Malatya Valisi Seddar Yavuz, zirai dondan etkilenen ancak tarım sigortası olmayan çiftçilere 3,8 milyar TL destek ödemelerinin önümüzdeki günlerde yapılacağını açıkladı.

Yavuz, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TARSİM kapsamında Malatyalı çiftçilere 3,1 milyar TL destek ödemesinin yapıldığını da hatırlattı.

Toplam destek ödemesi 6,9 milyar TL

Seddar Yavuz, söz konusu ödemeyle çiftçilere toplam 6,9 milyar TL tutarında destek ödemesi yapılacağını kaydedip, şu açıklamalarda bulundu:

"TARSİM kapsamında Malatyalı çiftçilerimize 3,1 milyar TL destek ödemesi tamamlanmıştır. Ayrıca tarım sigortası bulunmayan çiftçilerimize yönelik 3,8 milyar TL tutarındaki destek ödemeleri de önümüzdeki günlerde başlayacaktır. Böylece çiftçilerimize toplamda 6,9 milyar TL destek ödemesi yapılacaktır.

Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyor, alın teriyle toprağına değer katan tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyor, bereketli kazançlar temenni ediyorum."