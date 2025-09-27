Manisa’da arıcılara yüzde 50 hibeli kovan desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, arıcılığı desteklemek amacıyla “Arıcıya Güç, Üretime Destek” projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında üreticilere yüzde 50 hibeli çift katlı kovan desteği sağlanacak.

Başvurular 1–31 Ekim 2025 tarihleri arasında belediyenin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvuru için üreticilerin Tarım ve Orman Bakanlığı Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olması, en az 30 en fazla 200 kovan sahibi bulunması ve daha önce kovan desteğinden yararlanmamış olması gerekiyor. Başkan Besim Dutlulu, projenin kırsal kalkınmayı güçlendirmeyi, üreticilerin mali yükünü hafifletmeyi ve arıcılıkta sürdürülebilirliği hedeflediğini vurguladı.