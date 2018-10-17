Marmarabirlik zeytin alım fiyatlarını açıkladı

17 Ekim 2018

BURSA - Marmarabirlik tarafından daha önce, 52 bin ton ürün alınacağı açıklanmış ve bu konuda kooperatiflerin bölge rekoltesi, gelen rekolte beyanları ve depo kapasiteleri göz önünde bulundurularak kooperatiflerin alacağı miktarlar belirlenmişti. Ayrıca ürün alımlarına ilişkin usul ve esasların, Kooperatif Yönetim Kurullarının yetkisine bırakıldığı da ifade edilmişti. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Bugüne kadar üreticilerimizden gelen taleplere her zaman olumlu yaklaştık. Üreticimizi mağdur edecek hiçbir eylemde bulunmadık, üreticimizin her zaman yanında olduk. Ülkemizin zorlu bir sınavdan geçtiği bugünlerde, ortaklarımızın da önceliği Marmarabirlik olmalıdır. Piyasa koşullarında 0.10 kuruş fiyat farkıyla başka bir alıcıyı tercih etmemelidir. İri daneyi tüccara satmak veya havuza koymak, ince daneyi de kooperatife getirelim düşüncesi olursa, Marmarabirlik için bir yıkım olur, buna da müsaade edemeyiz” dedi.

Fırsatçılar ürünü ucuza kapatmak istiyor

Tüccarların geçen yılın fiyatlarının altında alım yapmaya çalıştığını öne süren Hidamet Asa: “Kaos ortamı yaratılmaya çalışılmakta ve ürün ucuza kapatılmak istenmektedir. Burada amaç, üreticinin panik yapmasıyla, iri daneyi kendilerinin almasını sağlamak, ince daneyi de kooperatife yönlendirmektir. Geçtiğimiz yıl stoklarımızda olan orta ve ince dane de yeterli miktarda ürünümüz var. Olgunlaşmış olarak üretici havuzunda olan ince dane fiyatlarını herkes çok iyi biliyor. Kimse bizden havuzunda satamadığı ürüne piyasa koşullarının üzerinde fiyat istemesin” diye konuştu.

Zeytinyağı lobisi iş başında

Asa, zeytinyağı fiyatlarına da değinerek, sözlerini şöyle tamamladı: “Zeytinyağı fiyatlarının düşeceği yönünde bir algı operasyonu yaratılmaktadır. Yurtdışından zeytinyağı ithal edileceği dedikodusu yayılarak, yağlık zeytin fiyatlarını aşağı çekmek ve üreticiden yağlık zeytini ucuza kapatmak isteyen bir lobi var. Yüzde 32’ler seviyesinde gümrük vergisi ödenmeden zeytinyağı ithalatı asla yapılamaz, üreticimiz bunu çok iyi bilsin. Zeytinyağı ithalatı yapılabilmesi için DİR (Dahilde İşlem Rejimi)kapsamında mevzuat düzenlemesi gerekmektedir. Dolayısıyla ‘dışarıdan zeytinyağı gelecek’ şeklindeki söylentilerin hiçbir dayanağı yoktur. Marmarabirlik olarak yüksek miktarda zeytinyağı ihtiyacımız var. Bu kapsamda 3 bin ton zeytinyağı almayı planlıyoruz. Yağlık fiyatımız 3.25 TL’dir. Yağlık alımlarımızda gerekirse günün piyasa koşullarına göre fiyat artırılacaktır. 2018-2019 ürün alım kampanyasının zeytin üreticilerimize bereketli ve kazançlı olmasını diliyorum.”