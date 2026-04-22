Meyve sebze mamullerinde lider belli oldu: İhracatın yüzde 43’ü bölgeden

Türkiye’nin 2026’nın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği 511 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri ihracatında 221 milyon dolarlık katkı sağlayan Ege Bölgesi, toplamdan yüzde 43 pay alarak liderliğini korudu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye’nin yıllık 58 milyon ton yaş meyve sebze üretimi gerçekleştirdiğini belirterek, sanayiye yönelik üretim bilincinin artmasıyla birlikte meyve ve sebzelerin işlenerek mamule dönüştürüldüğünü ve katma değerli şekilde ekonomiye kazandırıldığını söyledi.

Türkiye’nin dünyanın gıda ambarı olduğuna vurgu yapan Uçak, 2025 yılında iklim krizi nedeniyle pek çok üründe üretim düşüşleri yaşanmasına rağmen dünyanın dört bir yanına meyve sebze mamulleri ihraç edildiğini ifade etti. Uçak, “2025 yılında 2,6 milyar dolar meyve sebze mamulleri ihracatı gerçekleştirdik. 2026 yılında hava koşullarında olumsuzluk yaşanmazsa yıl sonunda 3 milyar dolara ulaşabiliriz” dedi.

Gazlı içecekler, meyve suları ve domates salçası öne çıktı

Türkiye’nin meyve sebze mamulleri ihracatında ilk sırada 58 milyon dolarla sebze konserveleri yer aldı. Bu kalemi 50 milyon dolarla gazlı içecekler izledi.

Meyve suyu ihracatı yüzde 14 artışla 42 milyon dolardan 48 milyon dolara yükselirken, domates salçası ihracatı da yüzde 22 artışla 36 milyon dolardan 44 milyon dolara çıktı.

Biber turşusu ihracatı 40 milyon dolar, karışım meyve sebze suları 34 milyon dolar, kornişon turşuları 32,5 milyon dolar, kuru domates 29,5 milyon dolar ve elma suları 21,5 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

En fazla talep ABD, Almanya ve İngiltere’den geldi

Meyve sebze mamulleri ihracatında en büyük pazar 81 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri oldu. Almanya 67,3 milyon dolarla ikinci sırada yer alırken, İngiltere Türkiye’den 35,5 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri talep etti.

Irak’a yapılan ihracat yüzde 58 artışla 29 milyon dolardan 30 milyon dolara yükseldi. Hollanda 23,7 milyon dolar, KKTC 20 milyon dolar, Suriye 19,2 milyon dolar, İtalya 18 milyon dolar, Fransa 11 milyon dolar ve Filistin 9,5 milyon dolarlık taleple ilk 10 pazar arasında yer aldı.

Ege’de turşu ve kuru domates ihracatı öne çıktı

Meyve sebze mamulleri ihracatında lider konumunu koruyan Ege Bölgesi’nde en fazla ihraç edilen ürün 36 milyon dolarla biber turşusu oldu. Böylece Türkiye’nin toplam biber turşusu ihracatının yüzde 90’ı Ege Bölgesi’nden gerçekleştirildi.

Ege Bölgesi’nden en fazla ihraç edilen ikinci ürün ise 30 milyon dolarla kornişon turşusu oldu. Kornişon turşusu ihracatında Ege’nin payı yüzde 94’e ulaştı.

Ege Bölgesi’nin öne çıktığı bir diğer ürün ise kuru domates oldu. Türkiye genelinde 29,5 milyon dolarlık kuru domates ihracatı yapılırken, bunun yüzde 95’ine karşılık gelen 28,2 milyon dolarlık kısmı Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Ege’nin ihracatında ABD ilk sırada

Ege Bölgesi’nden yapılan meyve sebze mamulleri ihracatında da en büyük pazar 41,3 milyon dolarla ABD oldu. Almanya 40,2 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı.

Bölgeden İngiltere’ye 20 milyon dolarlık, İtalya’ya 13 milyon dolarlık ve Hollanda’ya 10,4 milyon dolarlık ihracat yapıldı.