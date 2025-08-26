Mısır tarlasında dev obruk! Çiftçi isyanda: Çapı 15 metre

Karaman’ın merkeze bağlı Sudurağı beldesinde, 100 dekarlık mısır tarlasında yeni bir obruk oluştu. 15 metre çapında ve yaklaşık 5 metre derinliğinde olan obruk, çevrede tedirginlik yarattı.

İhbar üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, alanda inceleme yaparak çevrede güvenlik önlemleri aldı.

“Obruk sayısı artıyor”

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, obrukların en büyük sebebinin susuzluk olduğunu belirterek, “Konya’nın Karapınar ilçesinde obruk sayısı 600’ü buldu. Son yıllarda Karaman’da da obruk sayısı artmaya başladı. Bu yeni oluşumla birlikte kentte son 6 yılda 10 obruk meydana geldi. Obruklar arttıkça ova hızla tarımdan uzaklaşmak zorunda kalıyor. Karaman’da tarımın devam edebilmesi için dış havzalardan acilen su gelmesi gerekiyor” dedi.

“Sabah tarlada fark ettik”

Tarla sahibi Soner Özütemiz ise obruğu sabah tarlaya geldiklerinde fark ettiklerini belirterek, “Hemen yetkililere haber verdik. Onlar da gelip tedbir aldı. Belde genelinde bu ikinci obruk oldu” diye konuştu.