Nohut üretimi düştü: İthalatta gözetim uygulaması kaldırıldı

Ticaret Bakanlığı, nohut (garbanzos) ithalatında uygulanan gözetim tedbirini yürürlükten kaldırdı. Ürün, “kayda alınan eşya listesine” eklenirken, ilgili kayıt işlemleri için İTKİB ve Ege İhracatçı Birlikleri yetkilendirildi.

Nohut (garbanzos) ithalatında gözetim uygulamasına ilişkin tebliğin yürürlükten kaldırılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı'nın ilgili tebliği, yarından itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, nohut ithalatında gözetim uygulamasına ilişkin tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

Bir diğer tebliğle de söz konusu ürün kayda alınan eşya listesine eklenerek, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon ile Ege İhracatçı birlikleri genel sekreterlikleri kayıt merkezi olarak yetkilendirildi.

