Pamuk üreticisi uyardı: Sonumuz olur

Aydın'ın Söke ilçesinde pamuk hasadı başladı. Söke Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi alım fiyatını 76 TL olarak açıkladığını belirten Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, şunları söyledi:

"Ancak bu fiyat yüzde 40 randıman üzerinden hesaplandığında kütlü pamuğa 30-31 TL’ye denk geliyor. Bu rakam kesinlikle üreticiyi kurtarmaz. Bizim beklentimiz en az 40 TL’dir. Bunun altı pamuk üreticisinin sonu olur."

"Borsada neredeyse işlem yapılmıyor"

İzmir Ticaret Borsası’ndaki durgunluğa da dikkat çeken Başkan Tanyeri, "Satıcı 72 TL isterken alıcı 70-71 TL veriyor. Borsada neredeyse işlem yapılmıyor. Buradaki fiyatlar da 27-28 TL bandına kadar gerilemiş durumda" diye konuştu.

"Ayakta kalmamız imkansız"

Fiyatların yanı sıra rekoltede de ciddi kayıplar olduğuna işaret eden Tanyeri, şöyle devam devam etti:

"Dekar başına 300-350 kilogram arasında verim alınabiliyor. Bu üretici için büyük bir sıkıntı. Böyle devam ederse önümüzdeki yıl pamuk üretim sahaları 100 bin dekarlara kadar geriler, üreticinin ayakta kalması imkânsız hale gelir. Devlet destekleri acilen gözden geçirilmelidir."