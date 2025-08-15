Pazarda elma lüks oldu: Tanesi 35 liraya çıktı

Zirai don ve yüksek maliyetler, elma fiyatlarını tırmandırdı. Pazarda tanesi 30–35 liraya satılan elmanın kilosu 200 liraya ulaştı.

Marketlerde ise elmanın kilosu 115 lira, adet fiyatı ise 20 ila 25 lira seviyesinde.

Star Haber'de yer alan habere göre Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, fiyat artışının sadece zirai dondan kaynaklanmadığını belirterek, uzun süre depolarda tutulan elmanın maliyetinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Ürünün kasalanması ve büyükşehirlere nakliyesinin de ayrıca masraf yarattığını söyleyen Tavşan, “En az 20-25 lira masrafı var. Önümüzdeki dönemde elma fiyatı tüketici için biraz yüksek olacak” dedi.