Rekolte düştü, çiftçi perişan! Siirt fıstığında üretim yüzde 80'lik düşüşle dibe çakıldı

Siirt’in ekonomisinde ve tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip olan Siirt fıstığı, bu yıl kuraklık ve aşırı sıcakların etkisiyle büyük kayıp yaşadı. Üreticilerin aktardığına göre, rekolte geçen yıla kıyasla yüzde 80 oranında düştü.

“Bu yıl ürün yok denecek kadar az”

Fıstık üreticisi Adnan Bingöl, bu yıl yaşanan kaybı şöyle anlattı:

“Bu sene Siirt fıstığında yüzde 80 oranında düşüş var. Kuraklık çiftçiyi çok etkiledi. Bu sadece fıstıkta değil, buğdayda da aynı. Normal arazide bile büyük kayıp yaşanırken taşlık yerlerde bu oran yüzde 90’a kadar çıkıyor.”

Özellikle Kurtalan bölgesinde kuraklığın etkisinin çok ağır hissedildiğini belirten Bingöl, yetkililerin konuyu gündeme taşımadığını, çiftçilerin mağdur durumda bırakıldığını dile getirdi.

Geçen yıl ile bu yıl arasında büyük fark

Geçen yıl üretimin daha iyi olduğunu hatırlatan Bingöl, bu yıl ise suyun azalmasıyla durumun dramatik biçimde değiştiğini söyledi:

“Normalde bu tarladan 10 ton civarında ürün bekliyorduk. Şimdi ancak 1–2 ton alabiliriz, o da belli değil. Çünkü salkımlarda kuraklıktan dolayı habbeler çürümüş durumda. Suyumuz da yok denilecek kadar azaldı.”

Siirt fıstığındaki büyük rekolte kaybı, hem çiftçilerin gelirlerinde ciddi düşüşe hem de bölge ekonomisinde önemli kayıplara yol açtı.