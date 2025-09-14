Resmi Gazete'de yayımlandı: Zirai donun vurduğu çiftçilere destek ödemesi yapılacak

Ürünleri zirai don nedeniyle zarar gören çiftçiler için destek ödemesi yapılacak. 1 Şubat 2025 tarihinden 13 Nisan 2025 tarihine kadar 65 ilde meydana gelen zirai don nedeniyle 16 üründe yüzde 20 ve üzeri oranda hasar tespit edilen ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilerin yapılacak ödemeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ödenekten karşılanacak

Karara göre, hasarları il/ilçe müdürlüklerince tespit edilen Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği kapsamında 2025 üretim yılı için 13 Nisan 2025 tarihine kadar ÇKS kayıtları olan üreticilere destekleme ödemesi yapılacak.

Destek ödemesinden tarım sigortası yaptırmamış çiftçiler, tarım sigortası olup don teminatı olmayan çiftçiler ve tazminat alamamış çiftçiler de yararlanabilecek.

Destekleme ödemeleri, Bakanlığın 2025 yılı tarımsal destek bütçesine ilave olarak aktarılacak ödenekten karşılanacak.