Rusya'dan 'tahıl anlaşması' açıklaması

Rusya, Ukrayna savaşının başlamasının ardından Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğunda imzalanan ve uzatılmaması halinde 18 Temmuz'da sona erecek olan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması hakkında açıklama yaptı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, anlaşmanın uzatılması için 'pek umut olmadığını' söyledi.

Reuters'ın haberine göre, İngiltere'nin The Financial Times gazetesinde konuyla ilgili bugün çıkan bir haber hakkında yorumu sorulan Peskov, "Mevcut durumda anlaşmanın Rus tarafını ilgilendiren bölümünün uygulanması ile ilgili bildireceğimiz bir şey yok. Anlaşmaların bu kısmının mevcut durumda hâlâ yerine getirilmediğini ifade ediyoruz. Anlaşmanın son gününe henüz zaman var fakat çok fazla umut yok" ifadelerini kullandı.

The Financial Times'ta konuya ilişkin bugün yayınlanan haberde, Avrupa Birliği'nin (AB) Moskova'nın tahıl koridoru anlaşmasını uzatması için Rus Tarım Bankası'na imtiyaz tanımayı değerlendirdiği iddia edilmişti. Buna göre, AB, bankanın küresel finans ağına yeniden bağlanabilmesi için bir bağlı kuruluş kurması teklifini yapmayı planlıyor.