Şırnak’ta 5 bin dekar alanda susam hasadı başladı: 300 ton rekolte bekleniyor

Şırnak’ın Kumçatı beldesinde çiftçiler, coğrafi işaretli Dergul (Kumçatı) tahini için susam hasadına başladı. Bu yıl 5 bin dekar alanda ekilen susamdan 300 tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Mayıs–haziran döneminde ikinci ürün olarak ekilen susam, eylül–ekim aylarında orakla biçiliyor, demetler halinde güneş altında yaklaşık iki hafta kurutulduktan sonra dövülerek harmanlanıyor.

Coğrafi işaret üretimi artırdı

Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin, hasada eşlik ederek şu açıklamalarda bulundu:

“Kumçatı’da çiftçilerimiz bu yıl 5 bin dekar alanda susam ekimi yaptı. 2024’te 2 bin 500 dekarda 175 ton susam elde etmiştik. Coğrafi işaretli Dergul tahinine olan talebin artmasıyla bu yıl alanı iki katına çıkardık ve 300 tonun üzerinde rekolte bekliyoruz.”

Sezgin, tahin üretiminin özellikle kırsalda yaşayan kadınlara ve aile ekonomisine ciddi katkı sağladığını belirterek, susamın tamamen yerelde işlenerek tahine dönüştüğünü vurguladı.

Hasat şenlik havasında geçiyor

Çiftçi Selahattin Demir ise susam hasadının imece usulü ve şenlik havasında geçtiğini söyledi:

“Komşularımız, akrabalarımızla bir araya geliyoruz. Şarkılar söyleyerek, piknik yaparak orakla biçiyoruz. Makine girmiyor, tamamen elle yapıyoruz. Kurutma, dövme, kavurma ve öğütme işlemleriyle susam tahine dönüşüyor.”

Dergul tahinine talep büyüyor

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2023’te coğrafi işaret alan Dergul tahini, hem bölgede hem de Türkiye genelinde tüketimi artan bir ürün haline geldi. Yöre çiftçisinin susama olan ilgisinin de bu artışla doğru orantılı olduğu ifade ediliyor.