Sütaş “sürdürülebilirlik karnesini” açıkladı

Sütaş Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Duygu Yılmaz, Sütaş’ın 2025 hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri ve 2021 yılı sürdürülebilirlik performansını kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, “2021 yılı, Covid-19 pandemisinin günlük hayatımıza etkilerinin belirli bir ölçüde kontrol altına alındığı bir yıl oldu. Ancak ortaya çıkardığı geri döndürülemez sonuçlarını hep birlikte deneyimlemeye devam ediyoruz. Pandeminin belirsizliği, 2022’nin ilk aylarında yanı başımızda gelişen savaş ile birleşince enerji ve gıda arzının ne kadar kırılgan bir yapıda olduğu daha net görüldü. Bunun sonucunda tarım ve gıda sistemlerinin dönüşümü, dünyanın sürdürülebilirlik ajandasında iklim değişikliğinin yanında daha güçlü biçimde yer almaya başladı. Ne mutlu ki hem arz güvencesi ve hem de tedarik zinciri entegrasyonu sağlayan 'Çiftlikten Sofralara' iş modelimiz, tüm bu belirsizlikler ve değişimlerin içinde faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürebilmemizi sağlıyor. Özünde sürdürülebilirlik olan iş modelimizle her gün çevreye, topluma ve bireylere katkı sağlamaya devam ediyoruz” dedi.

Sera gazı emisyonları bir önceki yıla göre yüzde 11’lik düştü

Sütaş’ın kamuoyu ile paylaştığı 2021 yılı Sürdürülebilirlik İlerleme Raporu’na göre Sütaş üretim tesislerindeki toplam elektrik ihtiyacının yüzde 80’ini çiftliklerinin gübreleri ve fabrikalarının organik atıklarından karşıladı. 2021’de sera gazı emisyonları bir önceki yıla göre yüzde 11’lik düşüş gösteren Sütaş’ın yenilenebilir enerji üretirken salımını önlediği sera gazı miktarı, üretim faaliyetleri sonucu oluşan sera gazı miktarından yüzde 117 fazla oldu. Biyogaz tesislerinin kurulduğu 2013 yılından bu yana toplam 38 milyon ağacın yaptığına eşdeğer sera gazı salımı engellendi.

10 MW GES yatırım hedefini 25 MW’a yükseltti

Yenilenebilir enerji kullanımını artırmayı planlayan Sütaş, bu amaçla güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarına da ağırlık verdi. Doğu-Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi, Bingöl Entegre Tesisleri’nde 1 MW gücündeki hibrit GES yatırımını Ocak 2023 itibarıyla devreye almaya hazırlanan Sütaş; Tire, Aksaray ve Bingöl tesislerindeki çiftliklerinin ve fabrikalarının çatılarına GES kurmak üzere çalışmalara başladı. 10 MW GES yatırım hedefini 25 MW’a yükselten Sütaş, ısı enerjisi ihtiyacının yüzde 50’si kadar yenilenebilir enerji üretmeyi hedefliyor.

Tarlalara yılda 50 bin ton organik madde kazandırmayı hedefliyor

Gelecek nesillerin yeterli, sağlıklı ve kaliteli gıdaya erişimini sağlamanın ve tarımı sürdürülebilir kılmanın yolunun onarıcı tarım olduğuna inanan Sütaş, ilerleme raporunda bu yönde elde ettikleri sonuçları da paylaştı. Ürettiği organik ve organomineral gübreyi yem bitkileri yetiştirilen tarlalardaki toprağın organik yapısını iyileştirmede kullanan Sütaş, bu sayede hem ürün verimini hem de toprağın karbon tutma kapasitesini artırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda Sütaş’ın tarlalara kazandırdığı organik madde miktarı, 2020 yılında 33 bin ton iken 2021’de yaklaşık 42 bin tona ulaşmış durumda. Sütaş, 2025 yılına gelindiğinde tarlalara yılda 50 bin ton organik madde kazandırmayı hedefliyor.

Üreticilere 61 milyon TL ödeme yaptı

Sütaş’ın ekonomik, sosyal etkileri ve kapsayıcılığı ile “Bölgesel Kalkınma Modeli” niteliği taşıyan “Çiftlikten Sofralara” entegre iş modeli; tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde birçok farklı alt sektörü de harekete geçiriyor.

Sütaş sözleşmeli model ile iş birliği yaptığı yem üreticilerini, toprağın hazırlanmasından uygun tohum seçimine, verimli sulama sistemlerinin geliştirilmesinden organik ve organomineral gübre teminine ve hasat faaliyetlerine kadar birçok konuda destekleyerek verimliliklerinin artmasını sağlıyor. 2021 yılı verilerine göre 593 sözleşmeli üretici ile yaklaşık 34.000 dekar arazide de sözleşmeli yem üretimi gerçekleştiren Sütaş, toplamda 170 bin ton kaba yem tedarik ederek üreticilerine 61 milyon TL ödeme yaptı.

Sütaş ayrıca süt üreticileri ile birlikte çalışarak bilgilendirmeler, denetimler ve doğru yem yönlendirmeleri yaparak verimliliklerinin bir önceki yıla göre yüzde 6,3 artmasını sağladı. Süt üreticileri, 2021 yılında 802 milyon litre süt karşılığı 2,6 milyar TL düzenli gelir elde etti.

Ücretsiz eğitimler devam ediyor

Sektörün gelişimine katkıda bulunmayı ve sektörün ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi öncelikli olarak ele alan Sütaş, pandemi döneminde yavaşlamış olsa da Süt Hayvancılığı Eğitim Merkezleri'nde süt üreticilerine yönelik ücretsiz eğitimlerini sürdürüyor. Sütaş, üreticilerin kaliteli ve yüksek verimlilikte süt elde edebilmeleri için gereken bilgi, birikim ve tecrübelerin yanı sıra çevrenin korunması, gübrenin değerlendirilmesi ve finansal sürdürülebilirlik eğitimleri de veriyor. Ayrıca tesislerinin bulunduğu bölgelerde üniversitelerin süt değer zincirine iş gücü yetiştiren bölümlerinde okuyan öğrencilere, uygulamalı ders, işyeri eğitimi ve staj imkânı sağlamaya devam ediyor.