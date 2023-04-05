Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde Türk gazetecilerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı oturumları hakkında bilgi verirken Ukrayna konulu oturumda son durumun değerlendirildiğini ve İstanbul Tahıl Anlaşması'nın uzatılması hakkında bilgi verdiğini aktardı.

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye'ye yapacağı ziyarette, ikili düzeyde biriken konuları ele alacaklarının altını çizdi.

Türkiye'nin kilit rolü olacak

Ayrıca, görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı, Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi çabaları, arabuluculuk ve esir takasıyla ilgili konuların da gündeme geleceğini dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Tahıl anlaşması için biliyorsunuz, Rusya bu sefer 60 günlük dedi ve 120 güne uzatılabilmesi için beklentilerinin karşılanması gerektiğini söyledi. Burada Rusya'yı savunmak için söylemiyoruz ama halen tahıl ve gübre ihracatındaki sorunlar devam ediyor. BM ile birlikte bunları nasıl çözebileceğimizi New York'ta Genel Sekreter'le (Antonio Guterres) görüştük. Şimdi bunun üzerinde çalışıyoruz. Biraz olgunlaştıktan sonra sizlerde de paylaşacağız. Burada Türkiye'nin yine kilit bir rolü olacak. Özellikle bu sorunlar nedir, ödeme, sigorta ve de gemilerin limanlardan alabilecekleri hizmetler. Özellikle, sigorta, bankacılık ve ödemelerle ilgili ABD ve İngiltere kilit ülkeler ve bu konuları hem (ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken ile hem de (İngiltere Dışişleri Bakanı James) Cleverly ile ikili görüşmelerde ele aldık."