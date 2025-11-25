Tarım Bakanlığı 13 organize tarım bölgesine 6 milyar liralık destek sağladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, üretime başlayan 13 organize tarım bölgesine toplam 6 milyar lira kredi ve hibe sağladı.

Bakanlık verilerine göre, Türkiye’de 42 ilde toplam 61 OTB projesinin yatırım süreçleri devam ediyor. Bunlardan 45’i tüzel kişilik kazanırken, 20’si hayvansal üretim, 24’ü bitkisel üretim ve 1’i su ürünleri yetiştiriciliği alanında faaliyet gösterecek. Bitkisel üretime odaklanan bölgelerin 15’i jeotermal sera organize tarım bölgesi olarak planlandı.

13 OTB’de üretim başladı

Altyapı çalışmaları tamamlanan 14 OTB’den 13’ü faaliyete geçti. Faaliyette olan bölgeler Ankara-Çubuk, Gaziantep-Oğuzeli, Amasya-Suluova, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ (hayvan ürünleri), Eskişehir-Beylikova, Denizli-Sarayköy, Aydın-Efeler, Samsun-Bafra, Zonguldak-Çaycuma, Kars ve Elazığ-Cevizdere olarak sıralandı. Malatya-Yazıhan’da üstyapı çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Ağrı-Diyadin, Kastamonu-Devrekani, İzmir-Dikili, Adana-Karataş, Erzincan, İzmir-Bayındır, Balıkesir-Gönen, Kütahya-Simav, Balıkesir-Edremit ve Şırnak-Silopi olmak üzere 10 bölgede ise altyapı inşaatları devam ediyor.

Tarımda ölçekli üretime istihdam ve ekonomik katkı

Bugüne kadar üretime başlayan 13 organize tarım bölgesine sağlanan 6 milyar liralık destek, doğrudan 8 bin kişiye istihdam yarattı. Bu bölgelerde yıllık 30 bin ton yaş meyve-sebze üretimi gerçekleştirilirken, 120 bin büyükbaşlık besi hayvanı kapasitesine ulaşıldı.