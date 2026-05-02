Tarım sezonunda yağışlar zirve yaptı: 38 yılın en yüksek seviyesi

Türkiye’de su ve tarım yılı yağışları, her yıl 1 Ekim’de başlayıp bir sonraki yılın 30 Eylül’üne kadar olan süreçte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından izlenip değerlendiriliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, 1991-2020 dönemini kapsayan uzun yıllar ortalamasında ekim-mart yağış miktarı 374,3 milimetre olarak hesaplandı. Geçen yıl aynı dönemde 250,2 milimetre ölçülen yağışlar, bu yıl 468,8 milimetreye yükseldi.

Bu artış, uzun yıllar ortalamasına kıyasla yüzde 25, geçen yıla göre ise yüzde 87’lik yükselişe işaret etti.

Bölgelere göre farklılıklar dikkat çekti

Yağışlar ülke genelinde artış gösterse de bazı bölgelerde düşüş kaydedildi. Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yağışlar yer yer normalin yüzde 20’den fazla altında kaldı. Buna karşılık İzmir, Balıkesir, Antalya, Mersin, Adana, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Van ve Hakkari’de yağış miktarı yüzde 60’ın üzerinde artış gösterdi.

Tüm bölgelerde yağışların hem mevsim normallerinin hem de geçen yılın üzerinde gerçekleştiği görülürken, en dikkat çekici yükseliş yüzde 39 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşandı. Ege ve İç Anadolu bölgelerinde ise yağışlar son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İl bazında öne çıkan veriler

Sezon boyunca en fazla yağış 904,5 milimetre ile Antalya’da ölçüldü. Normaline göre en güçlü artış ise yüzde 74 ile Şırnak’ta kaydedildi. En az yağış alan il 199,5 milimetre ile Iğdır olurken, normaline göre en belirgin düşüş yüzde 17 ile Rize’de görüldü.

Uzun yılların rekorları kırıldı

2026 su/tarım yılı verilerine göre bazı illerde uzun yılların en yüksek seviyeleri kaydedildi. Ordu’da son 58 yılın, Ağrı’da son 38 yılın, Düzce ve Zonguldak’ta son 31 yılın, İzmir ve Manisa’da ise son 27 yılın en yüksek yağış miktarına ulaşıldı.