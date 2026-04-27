Tarım sezonunun ilk yarısında yağış rekoru: 38 yılın en yüksek seviyesi

Türkiye’de tarım sezonunun ilk bölümünü kapsayan 2026 su yılına ait yağış verileri, hem uzun yıllar ortalamasının hem de geçen yılın aynı döneminin üzerine çıkarak son 38 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, çiftçilerin sulama takvimine denk gelen 1 Ekim-30 Eylül arası dönem “su yılı yağışları” olarak tanımlanıyor. Bu veriler, meteorolojik kuraklığın seyrini ortaya koyması açısından önem taşıyor.

Bu çerçevede 1 Ekim 2025 ile 31 Mart 2026 tarihlerini kapsayan ilk 6 aylık süreçte, Türkiye genelinde metrekareye ortalama 468,8 kilogram yağış düştü. Bu rakam, su yılı ortalaması olan 374,3 kilogramın yüzde 25 üzerinde gerçekleşirken, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 250,2 kilogramın ise yüzde 87 üzerine çıktı.

Söz konusu dönemde yağışların hem normal değerlerin hem de geçen yılın belirgin şekilde üstüne çıkmasıyla birlikte, Türkiye genelinde son 38 yılın en yüksek su yılı yağış seviyesi kayıtlara geçti.

Antalya zirvede yer aldı

İl bazlı değerlendirmelerde en fazla yağış metrekareye 904,5 kilogram ile Antalya’da ölçüldü. Normaline göre en yüksek artış ise yüzde 74 ile Şırnak’ta görüldü. En az yağış alan il metrekareye 199,5 kilogram ile Iğdır olurken, normaline göre en fazla düşüş yüzde 17 ile Rize’de kaydedildi.

Öte yandan Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yağışlar yer yer normalin yüzde 20’nin üzerinde altında kalırken; İzmir, Balıkesir, Antalya, Mersin, Adana, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinde yüzde 60’ın üzerinde artış yaşandı.

Bölgesel olarak bakıldığında ise tüm bölgelerde yağışların arttığı görüldü. En yüksek artış yüzde 39 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gerçekleşti. Ayrıca Ege ve İç Anadolu bölgelerinde son 11 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaşıldı.

Bazı illerde uzun yılların zirvesi görüldü

2026 su yılı yağışlarında Ordu’da son 58 yılın, Ağrı’da son 38 yılın, Düzce ve Zonguldak’ta son 31 yılın, İzmir ve Manisa’da ise son 27 yılın en yüksek seviyeleri kaydedildi.

Bölgelere göre yağış miktarları arttı

Marmara Bölgesi’nde metrekareye düşen yağış 514,5 kilogram olurken, bu miktar normaline göre yüzde 15, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artış gösterdi.

Ege Bölgesi’nde yağışlar metrekareye 566,3 kilogram seviyesinde gerçekleşti. Bu değer, normalin yüzde 29, geçen yılın aynı döneminin ise yüzde 100 üzerinde kaydedildi.

Akdeniz Bölgesi’nde metrekareye 691,3 kilogram yağış düşerken, bu miktar normalin yüzde 35, geçen yılın aynı döneminin yüzde 100’ün üzerinde gerçekleşti.

İç Anadolu Bölgesi’nde yağış miktarı metrekareye 275,1 kilogram olurken, normaline göre yüzde 18, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100’den fazla artış yaşandı.

Karadeniz Bölgesi’nde metrekareye 417,6 kilogram yağış kaydedildi. Bu rakam, normalin yüzde 7, geçen yılın aynı döneminin ise yüzde 6 üzerinde gerçekleşti.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde metrekareye 435,4 kilogram yağış ölçülürken, normaline göre yüzde 34, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100’ün üzerinde artış görüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise metrekareye 573,4 kilogram yağış düştü. Bu miktar, normalin yüzde 39, geçen yılın aynı döneminin ise yüzde 100’ün üzerinde gerçekleşti.