Tarım ürünleri ihracatında hedef 36 milyar dolar

Güçlü ekonominin temelinde tarımda ve ormanda güçlü olmanın yattığına dikkat çeken Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Daha nitelikli, verimli ve bereketli üretim yaparak dünyada söz sahibi olacağız" dedi. Gençliğin, inovatif düşünmeyi sağladığı, enerjisi olduğu için önemli olduğunun altını çizen Bakan Kirişci, "Tarım Orman Gençlik Konseyi olarak belirlediğimiz hedefler üzerinde nasıl yürüyeceğimizi göstereceğiz. Güçlü ekonominin temelinde tarımda ve ormanda güçlü olmak yatıyor. Ormanlarımızı, topraklarımızı, suyumuzu koruyacağız. Daha nitelikli, verimli ve bereketli üretim yaparak dünyada söz sahibi olacağız" diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı'nın ana eksenin tarım ve ormancılık olduğunu ifade eden Kirişci, tarımın stratejik bir alan olduğunun bilinmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin tüm ihracatının 2002'de 36 milyar dolar olduğunu, 2022'de ise 254,2 milyar dolara yükseldiğini anlatan Vahit Kirişci, şunları kaydetti: "Tarım ürünleri ihracatı da 30 milyar doları bulmuş oldu. Gelecek yıl bunu 36 milyar dolara çıkarmış olacağız. Bu yıl 128,6 milyon ton bitkisel üretimle tüm zamanların rekorunu kıracağız. Tohumculukta geldiğimizde noktada 117 ülkeye ihracat yapıyoruz ve 215 milyon dolar gelir elde ediyoruz. Tarımı bir milli güvenlik meselesi, orman varlıklarımızı korumak, geliştirmek, güçlendirmek, tahkim etmek ve orman köylüsünü ormanla barışık hale getirmek, tarım sektöründe verimliliği sağlamak lazım."