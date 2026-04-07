Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçiye zirai don uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 7-11 Nisan tarihlerinde Türkiye’nin bazı bölgelerinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarının tarımsal faaliyetler için risk oluşturduğunu belirterek, üreticilere zirai don tehlikesine karşı gerekli tedbirleri alma çağrısı yaptı.

Bu kapsamda, üreticilerin tedbir almasının önemine işaret edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Tarımsal üretim faaliyetlerinin sürekliliğinin korunması ve olası kayıpların asgari düzeye indirilmesi amacıyla üreticilerimizin zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir. Olası olumsuzluklardan etkilenen üreticilerimizin, gerekli tespitlerin yapılması amacıyla bağlı bulundukları Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri ile ivedilikle irtibata geçmeleri, tarım sigortası bulunan üreticilerimizin ise hasar ihbarları için vakit kaybetmeksizin TARSİM kanallarına müracaat etmeleri gerekmektedir. Bakanlığımız, üretim sürecinin her aşamasında olduğu gibi, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da tüm imkanlarıyla üreticilerimizin yanındadır."