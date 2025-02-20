Tarım Zirvesi ve 15.Gaptarım Fuarı Gaziantep’te başladı

Güneş DOĞDU SOYLU / GAZİANTEP

Tarım destek programları, akıllı tarım uygulamaları, sürdürülebilir tarım konularının konuşulacağı, forumlar, etkinlikler, tiyatro ve konserle ile festival havasında geçmesi planlanan Tarım Zirvesi ve 15’inci GAPTARIM Fuarı, Ortadoğu Fuar Merkezi (OFM)’de yapılıyor. Pazar Günü’ne kadar sürecek organizasyonda tarım konuları tüm yönüyle ele alınacak.

OFM’de oluşturulan “Akıllı Tarım Uygulama Sokağı” gün boyu ziyarete açık olacak. Fide dağıtımı, iklim değişikliği ve toprak, çilek dikimi, atık bertaraf yöntemleri, kompost çalışma atölyesi, çalışma atölyeleri, coğrafi işaretler, ata tohum bankası, kent tarımı, drone ilaçlama teknikleri, nem sensör uygulamaları konularında oluşturulan sokakta etkinlikler fuar boyunca yapılacak. Tarım sektörünün modernleşmesini ve sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen Tarım Zirvesi ile bölgesel tarımsal üretimi artırmayı, akıllı tarım teknolojilerini tanıtmayı ve yerel üreticilere uluslararası pazarlara erişim fırsatları sunmak amaçlanıyor.

Sergi ve yarışma etkinlikleri de düzenlenecek

15. GAPTARIM, Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı kapsamında akıllı tarım, sulama teknolojileri, tarım makineleri, tarımsal ürünler, tarım finans şirketleri gibi tarım paydaşı sektör temsilcileri ile ürün kullanıcılarını bir araya getirmesi planlanıyor. Fuara eş zamanlı olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tarım ve insan konulu sergisi, çiftçiler yarışıyor gibi etkinlikler de gerçekleştirilecek

"Tarım, binlerce yıllık kimliğimizin temel taşı"

Etkinliği değerlendiren Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, “Tarım, Gaziantep için bir sektör değil, binlerce yıllık kimliğimizin temel taşıdır. Zengin mutfağımız, coğrafi işaretli ürünlerimiz ve tarım teknolojilerindeki yenilikçi duruşumuzla, Türkiye’nin tarım ve gıda sanayi vizyonuna liderlik etmekteyiz. Gaziantep Ticaret Borsası olarak, şehrimizin bu potansiyelini küresel ölçeğe taşımak için GAPTARIM’a tam destek veriyoruz. Bu fuar, sadece tarım ve teknolojiyi buluşturmakla kalmıyor; ekonomik kalkınmamıza ivme kazandıran, yeni iş birliklerinin filizlendiği bir platformunda oluşmasına katkı sunuyor. Bu yıl Tarım Zirvesi ile daha da güçlenen organizasyonun, ülkemize, şehrimize ve tüm katılımcılara hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

2,88 milyar dolarlık tarımsal sanayi ve hububat ürünleri ihracatı

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Gıda, enerji ve teknoloji bugün tüm ülkeler için öncelik haline gelmiştir. Gıda ve tarım sektörü ise, Pandemi, ardından Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yaşanan buğday krizi ve değişen iklim koşulları sebebiyle hem kritik hem stratejik bir sektör olduğunu çok net olarak göstermiştir. Ülke olarak bu anlamda geniş tarım alanları ve ürün çeşitliliğine sahip olmamız bizim için çok büyük bir avantajdır. Gaziantep de tarım sanayi ve tarıma dayalı üretimde ülkemizde önemli bir yere sahiptir. Özellikle salgın sürecinde tüm dünyaya makarna ile birlikte un ve irmik gibi gıdaya dayalı temel ihtiyaç olan ürünler Gaziantep’ten gönderilmiştir. Şehrimiz, tarıma dayalı sanayide, üretim, ihracat ve sağladığı istihdamla İstanbul’dan sonra Türkiye’de 2. sırada yer almaktadır.

2024 yılında Gaziantep’ten 2 milyar 887 milyon 111 bin dolarlık tarımsal sanayi ve hububat ürünleri ihracatı gerçekleştirilmiştir. Tarımsal sanayi ve hububat ürünleri ihracatı tekstilden sonra yüzde 33,7 ile şehrimiz ihracatında ikinci sırada yer almıştır. Şehrimiz, dünyanın ikinci büyük makarna ihracatçısı ve Türkiye’nin en fazla makarna üretim kapasitesine sahip kentidir. Tabi sektörümüzü geliştirmek ve sürdürülebilirliği için de sürekli kendimizi yenilemek durumundayız. Tarım teknolojileri, akıllı tarım uygulamaları, ürün geliştime ve ar-ge çalışmalarına daha fazla yatırım yapmalıyız.

En büyük sorunumuz olan üretimlerimizdeki katma değeri ve buna bağlı olarak ihracat birim değerlerini arttırmamız gerekiyor. Hepimizin zorlukları var ama fırsatlar da hep bu zorluklarla birlikte ortaya çıkıyor. Kalkınma yolu projesi, Amanos tünel projesi, Suriye’de başlayan yeni dönemle birlikte kent olarak, bölge olarak ticarette yeni bir evreye geçeceğimize inanıyoruz. Bizler de “her aya bir fuar hedefiyle” düzenlemiş olduğumuz fuarlarla sektörlerimizdeki gelişmeyi hedefliyoruz”

"Tahıl ambarının anahtarı kimdeyse güç ondadır"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Ekonomiyi ekolojiye çevirememenin zorluğunu yaşadığımız bir döneme şahitiz. Toprak vatandır, anadır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz ve burada gıda güvenliği ihalar, sihalar kadar önemli. Tahıl ambarının anahtarı kimdeyse güç ondadır. Belediye olarak Tarım Daire Başkanlığı kurmak bizim için önemliydi. 10 yıldır önemli destekler sunuyor belediyemiz. Çiftçi kartımız ile ücretsiz mazot veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Bu sistem ile kayıt altına giren çiftçimizi tespit ettik. Yenilenebilir enerjiyi güçlendirmemiz gerekiyor. 5 Mw ges açılışımız yapıldı. 10 mw için çalışmalar devam ediyor. 6 şubat deprem sonrası depremzede çiftçilerimize önemli destekler verdik. Fıstık üretimde var yılı yok yılı kaldırdık, her yılı var yılına çevirdik. Arı çeşitliliğimizi artırdık. İlimizde 107 ürünümüzün coğrafi işaretini aldık. En son menengiç kahvemizin Avrupa tescilini aldık. Tescilli ürün sayımızı daha çok artırmamız lazım, biz almazsak başka bir Akdeniz ülkesi alıyor. Yenilenmezsek yeniliriz.”

"Burası bereketli hilal..."

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, “Burası bereketli hilal. İnsanlığın nereden evrildiğine bakılan yerdir bu bölge. Bazı ürünlerde dünya şampiyonuyuz. Türkiye’de üretilen sarımsağın yüzde 70’ini, nanenin yüzde 80’ini Gaziantep’te üretiliyor. Tarımda iyi bir yerdeyiz ama çok daha iyi yerlerde olmamız gerekiyor. Çok fazla katılımın ve verimin olduğu bir fuar gerçekleşecektir”

“Tarımsal Destekler” paneli moderatörü: Mine Ataman

Tarım ve Orman Bakanlığı “Tarımsal Destekler” başlıklı panel DÜNYA Gazetesi Tarım Yazarı Mine Ataman’n moderatörlüğünde 22 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirecek. İlgili Panelin konuşmacıları ise şöyle Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı D. Bülent Kahraman Çolakoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Devler Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ekinci, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bülbül, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Mesut Akdamar, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı Finansman Genel Kooordinatörü Cihan Karahan.