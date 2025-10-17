İtalya’dan Türkiye’ye ortaklık teklifi: Ticaret hacmi 40 milyar dolara ilerlerken tarım ve gıdada derinleşelim

Recep ERÇİN

İki ülke­nin ticaret hacmi hedefi olan 40 milyar doları kısa vadede aşmak istediklerini kayde­den Kaslowski, “Tarım ve gı­da ürünlerinde ilişkileri de­rinleştirmek istiyoruz” dedi.

CCIIST’nin 140. kuruluş etkinliği dolayısıyla düzen­lenen buluşmada konuşan Kaslowski, Türkiye–İtalya ekonomik ilişkilerinde yeni döneme ilişkin mesajlar ver­di. Etkinlikte, Pirelli Türki­ye CEO’su Gian Paolo Gatti Comini, Ferrero Türkiye Çi­kolata Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, DESA CEO’su Burak Çelet, İtalya Büyükel­çiliği ve İstanbul Konsolos­luğu’ndan çok sayıda isim yer aldı.

“Kalkınma için bir denge noktası”

Konuşmasında dünyanın “Eskisinin bitip yenisinin henüz doğmadığı bir belir­sizlik döneminden” geçtiğini ifade eden Kaslowski, “İtal­ya, Türkiye’nin AB içindeki ikinci büyük ticaret ortağı. Akdeniz ve komşu coğrafya­larda kalkınma için yeni bir denge noktası oluşuyor. Tür­kiye’de İtalyan yemekleri çok seviliyor. Gıda diplomasisi­ni geliştirmeyi arzu ediyoruz. Türkiye’de yerleşik İtalyan lokantalarının görünürlüğü­nü artırmak istiyoruz” diye konuştu.

Azmi Gümüşlüoğlu da iki ülke arasındaki ticaret potan­siyelinin 40 milyar doların çok ötesinde olduğunu dile getirdi. Sürdürülebilirlik ala­nında ilerde olan İtalya’nın, dijitalleşme alanında da Tür­kiye’nin önde olduğuna dik­kat çeken Gümüşoğlu, iki ül­kenin bu alanlarda işbirliği yapabileceğini kaydetti.

CCIIST verilerine göre Türkiye–İtalya ticaret hac­mi 2024’te 33 milyar dolar ol­du. 2025’in ilk sekiz ayında 27,6 milyar dolar olarak kay­dedilen hacmin, yıl sonunda 35 milyar doları aşması bek­leniyor.