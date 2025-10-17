İtalya’dan Türkiye’ye ortaklık teklifi: Ticaret hacmi 40 milyar dolara ilerlerken tarım ve gıdada derinleşelim

Ticaret hacmi 40 milyar dolara ilerlerken tarım ve gıdada derinleşelim
İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği (CCIIST) Yönetim Kurulu Başkanı Stefano Kaslowski, Türkiye ve İtalya arasında iki ülke arasında yüksek katma değerli ortaklık modeli oluşturmak istediklerini söyledi.
Recep ERÇİN
İki ülkenin ticaret hacmi hedefi olan 40 milyar doları kısa vadede aşmak istediklerini kaydeden Kaslowski, “Tarım ve gıda ürünlerinde ilişkileri derinleştirmek istiyoruz” dedi.
CCIIST’nin 140. kuruluş etkinliği dolayısıyla düzenlenen buluşmada konuşan Kaslowski, Türkiye–İtalya ekonomik ilişkilerinde yeni döneme ilişkin mesajlar verdi. Etkinlikte, Pirelli Türkiye CEO’su Gian Paolo Gatti Comini, Ferrero Türkiye Çikolata Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, DESA CEO’su Burak Çelet, İtalya Büyükelçiliği ve İstanbul Konsolosluğu’ndan çok sayıda isim yer aldı.
“Kalkınma için bir denge noktası”
Konuşmasında dünyanın “Eskisinin bitip yenisinin henüz doğmadığı bir belirsizlik döneminden” geçtiğini ifade eden Kaslowski, “İtalya, Türkiye’nin AB içindeki ikinci büyük ticaret ortağı. Akdeniz ve komşu coğrafyalarda kalkınma için yeni bir denge noktası oluşuyor. Türkiye’de İtalyan yemekleri çok seviliyor. Gıda diplomasisini geliştirmeyi arzu ediyoruz. Türkiye’de yerleşik İtalyan lokantalarının görünürlüğünü artırmak istiyoruz” diye konuştu.
Azmi Gümüşlüoğlu da iki ülke arasındaki ticaret potansiyelinin 40 milyar doların çok ötesinde olduğunu dile getirdi. Sürdürülebilirlik alanında ilerde olan İtalya’nın, dijitalleşme alanında da Türkiye’nin önde olduğuna dikkat çeken Gümüşoğlu, iki ülkenin bu alanlarda işbirliği yapabileceğini kaydetti.
CCIIST verilerine göre Türkiye–İtalya ticaret hacmi 2024’te 33 milyar dolar oldu. 2025’in ilk sekiz ayında 27,6 milyar dolar olarak kaydedilen hacmin, yıl sonunda 35 milyar doları aşması bekleniyor.