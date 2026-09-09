TMO duyurdu: 6,3 milyar TL'lik ödeme üreticilerin hesaplarına yatırıldı

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hububat ve haşhaş kapsülü alımları karşılığında toplam 6 milyar 342 milyon liranın bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Ödemeler hangi alımları kapsıyor?

TMO’nun NSosyal hesabındaki açıklamaya göre, 13-19 Ağustos tarihlerinde satın alınan hububat için 6 milyar 280 milyon lira ödendi. 19-25 Ağustos döneminde teslim edilen haşhaş kapsülleri için de üreticilere 62 milyon lira aktarıldı.

Alım bedelleri periyodik olarak ödenmeye devam edecek

Kurum, ödeme süreci ve üreticilerin bilgilendirilmesine ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ödemesi yapılan üreticiler SMS ile bilgilendirilmektedir. Ödemeler periyodik olarak devam edecektir. Hayırlı ve bereketli olsun."