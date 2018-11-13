TMO'nun fındık alımı üreticiye yaradı

13 Kasım 2018

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO'nun fındık alım sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Fındığın kilogram fiyatının 12 liraya kadar kadar düşmesi üzerine, oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla TMO'nun ürün alımı için karar çıkarıldığını anımsatan Güldal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Giresun kalite fındık için kilogram başına 14,50 lira, Levant kalite fındık için 14 liralık fiyat açıklandığını söyledi.

Güldal, kurumun 1 Kasım'dan itibaren üreticiden 3 bin 250 ton fındık alımı yaptığını belirterek, "Sevindirici olan TMO'nun piyasaya girmesiyle serbest piyasadaki fındık fiyatları bizim alım yaptığımız 14-14,5 liraya yaklaştı. Müdahalemiz etkisini gösterdi. Üretici artık TMO'nun yanı sıra serbest piyasaya da fındık satabiliyor. Üreticinin şikayet ettiği bir durum artık yok. Kurumun kriterlerine göre her gelen fındığı değerlendiriyoruz. Ürünün alımı yapılıyor ve 20 gün içinde parası ödeniyor." diye konuştu.

"Daha hızlı müdahale mümkün olur"

Fındık gibi bazı ürünlerde Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin verdiği yetkiyle müdahalede bulunduklarına işaret eden Güldal, "Arpa ve buğdaydaki gibi piyasaya hemen giremiyoruz. Bazı ürünlerin yasal olarak TMO'nun görev alanında olması gerekiyor. Böylece daha hızlı müdahale mümkün olur. Bu adım, kuru üzüm, kayısı, Antep fıstığı ve fındıkta atılabilir. Görev alanımız olursa daha kolay çalışırız." değerlendirmesinde bulundu.

Güldal, alım sezonunun ardından fındığın hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda pazarlanabileceğine dikkati çekerek, daha çok gıda endüstrisinde kullanılan ürünü, partiler halinde satışa sunacaklarını bildirdi.

Fındıkların, artık aracılar üzerinden değil, doğrudan TMO tarafından yurt dışına pazarlanması için açılım yapabileceklerini dile getiren Güldal, şunları kaydetti:

"Gerek ve ihtiyaç olursa doğrudan ihracatı düşünebiliriz. Bununla ilgili arkadaşların hazırlıklı olmasını istedim. Doğrudan ihracat, elimizdeki diğer ürünler için de geçerli. Nohut ve bakliyatı da yurt içi ve dışında pazarlamakta serbestiz. 2017/2018 fındık üretim sezonunda 286 bin 777 ton iç fındık ihracatı yapılırken, 2018/2019 sezonunun eylül-ekim aylarında toplam 62 bin ton ihracat gerçekleştirildi."

Üreticilerce pazara ürün arzı devam ettiği müddetçe TMO tarafından piyasalara kabuklu fındık satışı yapılmayacağını vurgulayan Güldal, "Ürün arzının tamamlanmasını müteakip yapılacak değerlendirme ve piyasadan gelebilecek talepler doğrultusunda satışa başlanacak." dedi.

Kaynak: AA