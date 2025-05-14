“Toprağın ve tarımın geleceği çiftçilerimizdir"

İklim değişikliğinin etkileri­nin arttığı, doğal kaynakların azaldığı ve dünya nüfusunun hız­la çoğaldığı bir dönemde, çiftçi­lerin sadece üretim yapmadığını aynı zamanda geleceği şekillen­diren birer kahraman gibi hare­ket ettiğine dikkat çeken Reis Gı­da Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, artık üretimde bil­gi ve teknoloji döneminin yaşan­dığını söyledi.

Geleneksel tarım yöntemlerinin modern teknolo­jilerle buluştuğu bu yeni dönem­de, çiftçilerin toprağa yalnızca tohum değil, aynı zamanda bil­gi ve vizyon ektiğine işaret eden Işılay Reis Yorgun, “Tarım artık yalnızca doğayla baş başa sür­dürülen bir uğraş değil; veriye, planlamaya ve sürekli öğrenme­ye dayalı bir üretim süreci haline geldi” diye konuştu.

Tarımda diji­talleşmenin üreticinin zamandan tasarruf etmesini sağlarken çev­re dostu üretim için de önemli bir fırsat sunduğunu ileten Yorgun, şöyle devam etti: “Yapay zeka ve hassas tarım uygulamaları, doğal kaynakların daha verimli kulla­nılmasını sağlıyor, çevre dostu ve sürdürülebilir gıda sistemlerinin kurulmasında önemli bir rol üstle­niyor. Uydu destekli veri toplama, toprak analizleri, sensör destekli izleme sistemleri gibi dijital araç­larla üreticilerimiz hem çevresel koşullara daha hızlı uyum sağla­makta hem de kaynaklarını çok daha verimli kullanabilmektedir.”

“Sürekli öğrenmeyen dayalı bir süreç var”

Tarımın artık yalnızca doğay­la baş başa sürdürülen bir uğraş değil; aynı zamanda veriye, plan­lamaya ve sürekli öğrenmeye da­yalı bir üretim süreci olduğuna atıfta bulunan Işılay Reis Yorgun, “Hava durumu tahminlerine gö­re sulama düzenlemeleri yapıla­bilmekte, toprak türüne göre en uygun ürün seçilebilmekte, has­talık ve zararlılara karşı önceden önlem alınabilmektedir. Bu uy­gulamalar yalnızca ürün verimi­ni değil, üretim kalitesini ve gı­da güvenliğini de artırıyor.

Ayrı­ca bilgiye erişimin kolaylaşması, üreticilerin kolektif bir bilinçle hareket etmesini sağlarken, eği­tim, danışmanlık ve teknik des­tek faaliyetlerinin çiftçilerin bilgi düzeyini artırarak yeni nesil üre­tim sistemlerine adapte olmala­rını sağlamaktadır. Tarımsal bil­ginin yaygınlaştırılması, yalnızca bireysel üretim süreçlerini değil, aynı zamanda ülkemizin gıda arz güvenliğini de güçlendiren stra­tejik bir adımdır” dedi.

“Üretimde sürdürülebilir adımlar, güçlü yarınlar”

İçinde bulunduğumuz Mayıs ayında çeltik ve fasulye gibi ürün­lerin tohumlarının toprakla bu­luştuğunu anımsatan Işılay Re­is Yorgun, geleceğin hasadı için ilk adımların bu dönemde atıldı­ğı bilgisini verdi. Reis Gıda ola­rak, 2020 yılında hayata geçirdik­leri “Bakliyat Köyleri” kapsamın­da bu önemli dönemi özellikle kadın üreticilerle birlikte yaşat­maya devam ettiklerini aktaran Yorgun, “Bu yıl başta Niğde ve Samsun olmak üzere çeşitli illeri­mizde fasulye ve çeltik ekimlerini üreticilerimizin emeğiyle gerçek­leştireceğiz” açıklamasını yaptı.

Yerli tohumların korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının da Reis Gıda’nın öncelikleri ara­sında yer aldığını anlatan Işılay Reis Yorgun, bu çerçevede, doğal üretim modellerini destekleyip, ata tohumlarının yaygınlaştırıl­ması için çalıştıklarını dile getirdi. Yorgun, “Yönetim Kurulu Başka­nımız Mehmet Reis’in de vurgu­ladığı gibi: Ata tohumları gelecek nesillere bırakılacak en büyük mi­rastır” hatırlatmasını yaptı.

Toprağı sadece ekip biçmekle değil, onu tanıyarak ve anlayarak işleyen çiftçilerin bu dönüşümün en kıymetli aktörleri olduğuna inandığının altını çizen Işılay Re­is Yorgun, “Bilgiyle donanmış her çiftçi, sadece kendi tarlasının de­ğil, ülke tarımının da geleceğini inşa ediyor.

Toprağa verilen bu emek, yapılan işler ve elde edilen sonuçlar, değerli çiftçilerimiz sa­yesinde gerçekleşiyor. İklim de­ğişikliğinin etkilerinin arttığı, do­ğal kaynakların azaldığı ve dün­ya nüfusunun hızla çoğaldığı bu dönemde tüm zorluklara rağmen çiftçilerimiz üretmeye kararlı­lıkla devam ediyor.

Reis Gıda ola­rak biz de bu azim ve emeğin far­kındayız ve çiftçilerimizin daima yanında yer alıyoruz. Yürüttüğü­müz her çalışma, yalnızca tarım­sal üretimi desteklemekle kalmı­yor; aynı zamanda ülkemizin sür­dürülebilir kalkınma hedeflerine de katkı sunuyor. Üretimin sürek­liliğini sağlayan çiftçilerimizin bilgi birikimi, emeği ve kararlılığı, tarım sektörünün geleceği açısın­dan büyük bir değer taşıyor.”

“Toprağa değer, sofralara bereket katanları kutluyorum”

Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, çiftçilerin tarım sektörünün geleceğinde üstlendikleri role dikkat çekerek şunları söyledi: “Toprağa değer, sofralara bereket katan çiftçilerimizin günü kutlu olsun. Tarımın bugünü ve yarını için sundukları kıymetli katkılar için her birine gönülden teşekkür ediyoruz. Üreticilerimizin emeği, yalnızca sofralarımıza değil, ülkemizin geleceğine de umut taşımaktadır.

Çiftçilerimizin elleriyle şekillenen bu bereketli topraklar, sadece bugünün sofralarını değil, yarının umutlarını da besliyor. Onların emeğiyle yeşeren her filiz, daha sağlıklı bir gelecek için atılan en güçlü adımdır. Tarımın geleceği; bilgili, bilinçli ve vizyon sahibi çiftçilerimizin ellerinde şekilleniyor. Bu değerli emeği saygıyla selamlıyor, tarımın yarınlarına umutla bakıyoruz.”