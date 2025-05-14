“Toprağın ve tarımın geleceği çiftçilerimizdir"
Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, toprağın bereketinin insanlığın geleceğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, “Bu bağlantının en güçlü halkasını ise toprağı işleyen; emeğiyle üretimi var eden çiftçilerimiz oluşturuyor. Bugün, tarımsal üretimde yaşanan dönüşümün merkezinde yine onlar var. Bugün çiftçilerimiz sayesinde toprağın ve tarımın geleceği güvende” dedi.
İklim değişikliğinin etkilerinin arttığı, doğal kaynakların azaldığı ve dünya nüfusunun hızla çoğaldığı bir dönemde, çiftçilerin sadece üretim yapmadığını aynı zamanda geleceği şekillendiren birer kahraman gibi hareket ettiğine dikkat çeken Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, artık üretimde bilgi ve teknoloji döneminin yaşandığını söyledi.
Geleneksel tarım yöntemlerinin modern teknolojilerle buluştuğu bu yeni dönemde, çiftçilerin toprağa yalnızca tohum değil, aynı zamanda bilgi ve vizyon ektiğine işaret eden Işılay Reis Yorgun, “Tarım artık yalnızca doğayla baş başa sürdürülen bir uğraş değil; veriye, planlamaya ve sürekli öğrenmeye dayalı bir üretim süreci haline geldi” diye konuştu.
Tarımda dijitalleşmenin üreticinin zamandan tasarruf etmesini sağlarken çevre dostu üretim için de önemli bir fırsat sunduğunu ileten Yorgun, şöyle devam etti: “Yapay zeka ve hassas tarım uygulamaları, doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlıyor, çevre dostu ve sürdürülebilir gıda sistemlerinin kurulmasında önemli bir rol üstleniyor. Uydu destekli veri toplama, toprak analizleri, sensör destekli izleme sistemleri gibi dijital araçlarla üreticilerimiz hem çevresel koşullara daha hızlı uyum sağlamakta hem de kaynaklarını çok daha verimli kullanabilmektedir.”
“Sürekli öğrenmeyen dayalı bir süreç var”
Tarımın artık yalnızca doğayla baş başa sürdürülen bir uğraş değil; aynı zamanda veriye, planlamaya ve sürekli öğrenmeye dayalı bir üretim süreci olduğuna atıfta bulunan Işılay Reis Yorgun, “Hava durumu tahminlerine göre sulama düzenlemeleri yapılabilmekte, toprak türüne göre en uygun ürün seçilebilmekte, hastalık ve zararlılara karşı önceden önlem alınabilmektedir. Bu uygulamalar yalnızca ürün verimini değil, üretim kalitesini ve gıda güvenliğini de artırıyor.
Ayrıca bilgiye erişimin kolaylaşması, üreticilerin kolektif bir bilinçle hareket etmesini sağlarken, eğitim, danışmanlık ve teknik destek faaliyetlerinin çiftçilerin bilgi düzeyini artırarak yeni nesil üretim sistemlerine adapte olmalarını sağlamaktadır. Tarımsal bilginin yaygınlaştırılması, yalnızca bireysel üretim süreçlerini değil, aynı zamanda ülkemizin gıda arz güvenliğini de güçlendiren stratejik bir adımdır” dedi.
“Üretimde sürdürülebilir adımlar, güçlü yarınlar”
İçinde bulunduğumuz Mayıs ayında çeltik ve fasulye gibi ürünlerin tohumlarının toprakla buluştuğunu anımsatan Işılay Reis Yorgun, geleceğin hasadı için ilk adımların bu dönemde atıldığı bilgisini verdi. Reis Gıda olarak, 2020 yılında hayata geçirdikleri “Bakliyat Köyleri” kapsamında bu önemli dönemi özellikle kadın üreticilerle birlikte yaşatmaya devam ettiklerini aktaran Yorgun, “Bu yıl başta Niğde ve Samsun olmak üzere çeşitli illerimizde fasulye ve çeltik ekimlerini üreticilerimizin emeğiyle gerçekleştireceğiz” açıklamasını yaptı.
Yerli tohumların korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının da Reis Gıda’nın öncelikleri arasında yer aldığını anlatan Işılay Reis Yorgun, bu çerçevede, doğal üretim modellerini destekleyip, ata tohumlarının yaygınlaştırılması için çalıştıklarını dile getirdi. Yorgun, “Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Reis’in de vurguladığı gibi: Ata tohumları gelecek nesillere bırakılacak en büyük mirastır” hatırlatmasını yaptı.
Toprağı sadece ekip biçmekle değil, onu tanıyarak ve anlayarak işleyen çiftçilerin bu dönüşümün en kıymetli aktörleri olduğuna inandığının altını çizen Işılay Reis Yorgun, “Bilgiyle donanmış her çiftçi, sadece kendi tarlasının değil, ülke tarımının da geleceğini inşa ediyor.
Toprağa verilen bu emek, yapılan işler ve elde edilen sonuçlar, değerli çiftçilerimiz sayesinde gerçekleşiyor. İklim değişikliğinin etkilerinin arttığı, doğal kaynakların azaldığı ve dünya nüfusunun hızla çoğaldığı bu dönemde tüm zorluklara rağmen çiftçilerimiz üretmeye kararlılıkla devam ediyor.
Reis Gıda olarak biz de bu azim ve emeğin farkındayız ve çiftçilerimizin daima yanında yer alıyoruz. Yürüttüğümüz her çalışma, yalnızca tarımsal üretimi desteklemekle kalmıyor; aynı zamanda ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de katkı sunuyor. Üretimin sürekliliğini sağlayan çiftçilerimizin bilgi birikimi, emeği ve kararlılığı, tarım sektörünün geleceği açısından büyük bir değer taşıyor.”
“Toprağa değer, sofralara bereket katanları kutluyorum”
Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, çiftçilerin tarım sektörünün geleceğinde üstlendikleri role dikkat çekerek şunları söyledi: “Toprağa değer, sofralara bereket katan çiftçilerimizin günü kutlu olsun. Tarımın bugünü ve yarını için sundukları kıymetli katkılar için her birine gönülden teşekkür ediyoruz. Üreticilerimizin emeği, yalnızca sofralarımıza değil, ülkemizin geleceğine de umut taşımaktadır.
Çiftçilerimizin elleriyle şekillenen bu bereketli topraklar, sadece bugünün sofralarını değil, yarının umutlarını da besliyor. Onların emeğiyle yeşeren her filiz, daha sağlıklı bir gelecek için atılan en güçlü adımdır. Tarımın geleceği; bilgili, bilinçli ve vizyon sahibi çiftçilerimizin ellerinde şekilleniyor. Bu değerli emeği saygıyla selamlıyor, tarımın yarınlarına umutla bakıyoruz.”