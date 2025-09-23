Türk firmaları tarım teknolojisinde dünyada ilk 3’e girdi

Tarım teknolojileri geliştiren Türk şirketleri, yalnızca iç pazara değil, dünyanın dört bir yanına açılıyor.

Yerli üreticiler, geliştirdikleri makineler ve dijital çözümlerle hem tarımsal verimliliği artırıyor hem de ihracatla küresel pazarlarda yer ediniyor.

Gübre yönetiminde dünya ilk 3’ünde

EYS Makine Satış Müdürü Oğuzhan Tepe, özellikle büyükbaş hayvan çiftliklerindeki gübre yönetimine yönelik makineler ürettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Topraktan gelen mahsulü tekrar toprağa vererek ürünün daha da faydalı hale gelmesini sağlıyoruz. Gübre yönetiminde Türkiye’de sektör lideriyiz, dünyada kendi alanımızda ilk 3’teyiz. Şu anda 70 ülkeye ihracat yapıyoruz, en büyük pazarlarımız ABD, Japonya ve Hollanda.”

Şirketin geliştirdiği makineler gübreyi topluyor, homojen hale getirip katı-sıvı olarak ayrıştırıyor. Böylece hem çevre dostu hem de ekonomik bir çözüm sunuluyor.

Balık çiftliklerine yüksek teknoloji

Su ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Mat Filtrasyon Teknolojileri, balık çiftlikleri için geliştirdiği filtre sistemleriyle öne çıkıyor.

Ozon Üretim Müdürü Korat Eriş, “Türkiye’de ve dünyadaki balık çiftliklerine yüzde 99’a varan ihracatımız mevcut. 67 ülkeye ihracat yapıyoruz. Norveç, İsveç, İsviçre, Japonya ve Kanada gibi pazarlarda ürünlerimiz kullanılıyor” dedi.

Eriş, balık türlerine göre özel tasarımlar yaptıklarını, ürünlerin hem insan sağlığı hem de balık verimliliği açısından katkı sağladığını vurguladı.

Yem makinelerinden süt takibine

Hayvancılık için yem makineleri üreten TEMPA Elektroteknik de tarımda şeffaflığı artıran projelere imza atıyor. Kurucu Alev Bahtiyar, köylülerin süt toplama sürecine yönelik geliştirdikleri milli sistemle ilgili şu bilgileri verdi:

“Türkiye’de şu anda 80 noktada kullanılan bu sistemle süt, hangi köyden ve hangi üreticiden toplandıysa buluttaki yazılımımıza kaydediliyor. Böylece kayıp-kaçak önleniyor, şeffaflık sağlanıyor. Aynı zamanda süt soğuk zincirde korunarak hijyen de garanti ediliyor.”

Tarımda teknoloji ihracatı artıyor

Türk firmaları tarımda geleneksel yöntemlerin ötesine geçerek yeni nesil teknolojilerle dünyaya açılıyor.

Gübre yönetiminden filtre sistemlerine, yem makinelerinden dijital takip yazılımlarına kadar farklı alanlarda geliştirilen ürünler, tarımsal verimliliğe katkı sunarken Türkiye’nin küresel pazardaki gücünü de artırıyor.