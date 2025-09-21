Türk zeytin ve zeytinyağı ihracatçıları Kanada pazarına açılıyor

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB), 8-13 Eylül 2025 tarihleri arasında Kanada’nın ticaret ve kültür merkezi Toronto’da bir ticaret heyeti programı düzenledi. Heyete 16 ihracatçı firma katılırken, Türk üreticiler ile Kanadalı ithalatçılar arasında 190 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Kanada’nın kaliteli ve doğal ürünlere yönelik güçlü bir talep barındırdığını belirten EZZİB Başkanı Emre Uygun, zeytin ve zeytinyağı pazarının büyük ölçüde ithalata dayalı olduğuna dikkat çekti. Uygun, “Kanada yılda 50 bin ton zeytinyağı, 30 bin ton sofralık zeytin tüketiyor. Türkiye’nin bu pazardaki payı ise oldukça sınırlı. Toronto’da yaptığımız temaslarla ürünlerimizin kalitesini ve çeşitliliğini öne çıkardık” dedi.

Hedef: 15 bin tonluk ihracat

Trademap 2024 verilerine göre, Kanada’nın Türkiye’den gerçekleştirdiği zeytinyağı ithalatı 2 bin ton, sofralık zeytin ithalatı ise bin ton seviyesinde. Akdeniz diyetine yönelik artan ilgi ve sağlıklı ürün trendinin Türk üreticileri için önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Uygun, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kanada pazarında farkındalık oluşturmayı, Türk ürünlerinin bilinirliğini artırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde zeytinyağında 10 bin ton, sofralık zeytinde 5 bin ton ihracat rakamına ulaşmayı amaçlıyoruz.”