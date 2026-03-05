Türkiye, fındık ihracatından 6 ayda 1 milyar 177 milyon doları aşkın gelir sağladı

2025-2026 sezonunun ilk 6 ayında Türkiye’nin fındık ihracatı 92 bin 978 tona ulaşırken gelir 1,17 milyar doları aştı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2025-28 Şubat 2026 döneminde yurt dışına 1 milyar 177 milyon 742 bin 797 dolar karşılığında 92 bin 978 ton fındık satıldığı belirtildi.

Geçen yılın aynı döneminde yapılan 186 bin 75 ton fındık ihracatından 1 milyar 515 milyon 459 bin 392 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.