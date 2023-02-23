Türkiye Ziraatçılar Derneği'nden deprem bölgesi için acil çağrı

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında depremlerin tarım sektörüne verdiği zararı değerlendirdi.

Demirtaş, depremden sonra çiftçinin yalnızca ev ve besihanelerinin değil traktör ve çeşitli aletlerinin de büyük zarar gördüğünü dile getirdi.

Bölgede tarım sektörüne yönelik önlemlerin hızlı bir şekilde alınması gerektiğine dikkati çeken Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Hayvan kayıpları ile yıkılan ahır, ağıl ve kümeslerin tespitlerine hızla devam edilmelidir. Hayvanların barınabilmesi için ilk aşamada uygun ve yeterli çadır ihtiyacı hızla karşılanmalı kısa sürede uygun, dayanıklı barınaklar inşa edilmelidir. Hayvanların yem ihtiyacı kısa süreli değil uzun soluklu olarak karşılanmalı, yaralı hayvanların tedavilerine zamanında ve hızla müdahale edilmeli, süt hayvanlarından toplanan sütlerin değerlendirilmesine devam edilmelidir."

Üreticilerin sigorta prim ve ödemelerinin ötelenmesi gerektiğini de belirten Demirtaş,​​​​​​​ şunları kaydetti:

"Bölgedeki sulama alt yapısı, su depoları, yeraltı suları, sulama sistemleri kontrol edilmeli, deprem nedeniyle meydana gelen değişimler ve kayıplar tespit edilerek sistem acilen çalışır hale getirilmelidir. Tarımsal üretim sırasında hem bitkilerin hem de hayvanların su ihtiyaçları aksamadan ve sağlıklı olarak temin edilmelidir. Aksi halde hayvan hastalıkları ve bitkilerde gelişim bozuklukları nedeniyle üretimde ciddi kayıpların yaşanacağı unutulmamalıdır. Depremzede üreticilere barınak besihane, yem depolarının yenilenmesinde Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı (KKYDP) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve deprem fonu kaynaklarından yararlanma konusuna öncelik verilmelidir."

Demirtaş, depremden sonra kırdan kente göçü engellemek için kırsal alanların yaşam koşullarının cazibe merkezi haline getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez de deprem bölgesi için uzun vadeli planlama gerektiğini belirtti.

Tarım arazilerinde derin fay kırıkları oluştuğunun altını çizen Suiçmez, yapılması gerekenler konusunda kamu kesimiyle birlikte hareket etmeye hazır olduklarını söyledi.