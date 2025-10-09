Türkiye’nin biber ihracatında lider Batı Akdeniz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 1 Ocak–30 Eylül döneminde Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatı 2 milyar 230 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde yurt dışına 214 milyon dolarlık biber satışı yapıldı.

Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) bölgesinden ise aynı dönemde toplam 550 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirildi. Bu tutarın 151 milyon dolarlık kısmını biber, 141,9 milyon dolarlık kısmını ise domates oluşturdu.

“Biber ihracatında uzmanlaştık”

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bölgenin yaş meyve ve sebze sektöründe lokomotif rol üstlendiğini söyledi.

Çavuşoğlu, “9 aylık rakamlara göre biber ihracatı domatesi geçti. 151 milyon dolarlık biber, 141 milyon dolarlık da domates ihracatımız oldu. Biberde artık uzmanlaştık, çeşitlilik arttı. Tüm Avrupa ülkelerinde ön plana çıkmaya başladık” dedi.

Çavuşoğlu, biber ihracatında Almanya’nın ilk sırada yer aldığını belirterek, “Almanya’ya yaklaşık 49 milyon dolarlık biber ihraç ettik. Almanya’yı 23 milyon dolarla Romanya, 14 milyon dolarla Hollanda takip ediyor” ifadelerini kullandı.

Domateste Ukrayna önde

BAİB Başkanı, domates ihracatında da Ukrayna, Bulgaristan ve Romanya’nın öne çıktığını söyledi.

Domatesin en fazla 34 milyon dolarla Ukrayna’ya, 25 milyon dolarla Bulgaristan’a ve 23 milyon dolarla Romanya’ya gönderildiğini belirtti.

“Ülke genelinde açık ara öndeyiz”

Çavuşoğlu, bölgenin hem üretim hem ihracatta Türkiye’nin öncü konumunda olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, “Ülke genelinde biber ihracatında açık ara öndeyiz, yüzde 70’in üzerinde ihracatı bölgemiz gerçekleştiriyor” dedi.

Ayrıca salatalık ve domateste üretim ve ihracatın yüzde 50’sinden fazlasının, nar üretiminde ise yüzde 45’inin Batı Akdeniz’den yapıldığını kaydetti.