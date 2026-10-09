Türkiye'nin tarım ihracatında tarihi rekor: 3 sektör zirveyi gördü

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatı, ocak-eylül döneminde 27,1 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Farklı ülkelerden gelen talebin etkisiyle artış gösteren tarım ihracatı, yılın ilk 9 ayında rekor kırdı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, tarım sektörünün ihracatı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4 yükselerek 27,1 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde Türkiye'nin toplam ihracatı yüzde 5,2 artışla 211 milyar dolara ulaşırken, tarım ürünlerinin toplam ihracattan aldığı pay yüzde 12,9 olarak hesaplandı.

Üç sektörden ihracat rekoru

Tarım bünyesinde yer alan 10 sektörden 3'ü, ocak-eylül dönemleri itibarıyla bugüne kadarki en yüksek ihracat rakamlarına ulaştı.

Yaş meyve ve sebze ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,2 artarak 3,2 milyar dolara yükseldi. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün dış satımı yüzde 8 artışla 3,1 milyar dolar olurken, tütün sektörünün ihracatı yüzde 15,4 yükselişle 929,5 milyon dolara çıktı.

İhracatta Irak, Rusya ve ABD öne çıktı

Rekor seviyelere ulaşan sektörlerin en fazla dış satım gerçekleştirdiği ülkeler arasında Irak, Rusya ve ABD ilk sıralarda yer aldı.

Yaş meyve ve sebze sektörü, Irak'a 842 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün Rusya'ya yaptığı ihracat 398,1 milyon dolar olurken, tütün sektörünün ABD'ye dış satımı 157 milyon dolara ulaştı.

Mersin, Muğla ve İzmir ihracatta öne çıktı

İller bazında değerlendirildiğinde, yaş meyve ve sebze sektöründe Mersin 880,2 milyon dolarlık ihracatla öne çıktı.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe Muğla'dan 814,6 milyon dolarlık dış satım yapılırken, tütün sektöründe İzmir'in ihracatı 677,9 milyon dolar olarak kaydedildi.