TZOB Başkanı Bayraktar uyardı: 'Bizi kuraklık felaketi bekliyor'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Zonguldak Ziraat Odası'nda oda üyeleri ve çiftçilerle bir araya geldi

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bayraktar, mart ve nisan ayında yaşanan don olayının tarım sektörüne ciddi zararlar verdiğini kaydetti.

"Bizi daha büyük felaket bekliyor: Kuraklık"

Türkiye'nin kuraklık tehlikesiyle de karşı karşıya oldupunu belirten Bayraktar, Karadeniz Bölgesi'ndeki fındık bahçelerinin kuraklıktan etkilendiğine vurgu yaptı:

"Dallar, ağaçların gövdeleri kurudu. Hatta bazı ağaçlarda bu nedenle önümüzdeki yıllarda meyve tutumu da olmayacak gibi görünüyor. Bizi daha büyük felaket bekliyor, bunun adı kuraklık. Türkiye'nin birçok ilinde kuraklık yaşıyoruz. Meyvelerimiz, sebzelerimiz, Karadeniz Bölgesi'nde fındık bahçelerimiz ciddi manada bu kuraklıktan etkilenmiş görünüyor."

Bayraktar, bölgeleri gezdikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2 kez görüştüğünü, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı'na da sorunları anlatma imkanı bulduğunu da ekledi.

"Kuraklıkla ilgili tedbirlerimizi almamız gerekiyor"

Kuraklığın şiddetini daha da artıracağını kaydeden Bayraktar, bununla ilgili önlemlerin şimdiden alınması gerektiğinin altını çizdi:

"Özellikle Ankara'da da anlattığım gibi sulama yatırımlarını bu süreçte bitirmemiz lazım. Suyun yüzde 77'sini tarım kesimi kullanıyor. Bu manada yelkenleri bu tarafa çevirmemiz lazım. Kuraklıkla mücadele ederken tarım kesiminde özellikle tedbirlerimizi almamız gerekiyor.

Sulama yatırımlarını bitireceğiz yani çiftçimizi cazibe suyla kavuşturmamız gerekiyor bu süreçte. Sulama randımanımız bugün için yüzde 52'ler mertebesinde, kaynağından tarlaya varıncaya kadar suyun yarısını kaybediyoruz demektir. Dolayısıyla sistemi kapalı hale getirmek ve o kanalları rehabilite etmek önemli."

Bayraktar ayrıca, çiftçilerin basınçlı sulama sistemlerine geçmeleri gerektiğini belirtip, tarım sektöründe vahşi sulamaya son verilmesi çağrısında bulundu.

"Çiftçiler borçlarını ödeyemiyor"

Bayraktar, çiftçilerin bankalara olan borçlarını ödeyemediklerini, bu sebeple de yapılandırma sürecine gidilmesi gerektiğini söyledi:

"Doğal afetlerden fevkalade etkilenmiş olan çiftçimizin önümüzdeki yıl bahçelerine ve tarlalarına giriş yapmasının, bakım yapmasının, üretimine devam etmesinin sağlanması açısından desteklerin verilmesini istiyoruz.

Bunu Ankara'da talep ettik. Özellikle dondan, doludan ve kuraklıktan zarar gören üreticilerimize nakit yardımı talebimiz var. Bununla ilgili çalışma yapılıyor ama ayrıca çiftçilerimizin bankalarına olan borçlarını ödeyebilme kabiliyeti kalmadı ve zayıfladı. Dolayısıyla çiftçilerimizin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının da yapılandırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Bayraktar, gençleri sektörde tutamadıklarını dile getirerek, üretimin sürdürülmesi gerektiğini, bunun için de desteklerin çok önemli olduğunu belirtti.