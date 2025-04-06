TZOB Başkanı Bayraktar’dan kritik uyarı: Çiftçilerin yaş ortalaması 59’a yükseldi, gençler tarımdan uzaklaşıyor

Bayraktar, yaptığı görüntülü basın açıklamasında, Türkiye’deki çiftçilerin yaş ortalamasının 2024 itibarıyla 59’a yükseldiğini, gençlerin tarıma olan ilgisinin ciddi şekilde azaldığını belirtti.

Genç çiftçilerin oranı yalnızca yüzde 5

Bayraktar’a göre, Türkiye’de tarımla uğraşan nüfusun:

* yüzde 35’i 65 yaş üstü,

* yüzde 35’i 50-64 yaş arasında,

* Sadece yüzde 5’i 18-32 yaş arasında.

Bu veriler, gençlerin tarım sektörünü terk ettiğini ve kırsal yaşamdan uzaklaştığını ortaya koyuyor. Bayraktar, “Eğer gençler toprakla bağını kaybederse, geleceğimiz de risk altına girer” uyarısında bulundu.

Kadın çiftçiler de yaşlanıyor

Tarım sektöründeki kadınların yaş ortalamasının 61 olduğunu belirten Bayraktar, bu alanda da acil destek gerektiğini vurgulayarak, “Kadınlarımız tarımda büyük bir potansiyel taşıyor. Daha fazla desteklenmeliler” dedi.

Kırsalda boşalan köyler ve azalan doğumlar

Türkiye’nin kırsal bölgelerinde doğum oranı sıfıra inen köyler bulunduğuna dikkat çeken Bayraktar, bazı köylerin kış aylarında tamamen boş kaldığını, hatta sadece bekçiler tarafından korunduğunu aktardı. 2024 yılında genç çiftçi sayısında ciddi bir düşüş yaşandığını belirtti.

Ne yapılmalı?

Bayraktar, tarımın sürdürülebilirliği için önerilerini şöyle sıraladı:

* Gençler için düşük faizli krediler ve hibe destekleri sağlanmalı,

* Tarımsal arazi edinimi kolaylaştırılmalı,

* Tarım kooperatifleri güçlendirilmeli,

* Modern tarım teknikleri ve girişimcilik eğitimleri verilmelidir,

* Kırsal bölgelerde altyapı, sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler geliştirilmelidir.

“Tarım, bir ülkenin geleceğidir”

Bayraktar açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Gençleri tarıma kazandıramazsak, gelecekte ne ekmeğimiz ne de umudumuz kalır. Tarım sadece bir ekonomik sektör değil, bir ülkenin bağımsızlığı ve geleceği için stratejik bir alandır.”