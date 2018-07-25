Üreticiler çiğ süt fiyatında artış bekliyor

25 Temmuz 2018

Girdi maliyetlerinden yakınan çiğ süt üreticileri, Ulusal Süt Konseyinden fiyatın artırılmasını bekliyor.

Konseyin ocak ayında belirlediği ve 1 Şubat'tan bu yana uygulanan 1,53 liralık çiğ süt kilogram fiyatının artık maliyetleri karşılamadığını belirten üreticiler, kilogram başına 1,80-1,90 lira talep ediyor.

Günlük yaklaşık 280 ton inek ve 20 ton keçi sütü üretilen Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, 3 bin civarında aile geçimini bu işten sağlıyor.

Bigadiç Süt Üreticileri Birliği Başkanı Murat Değer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üreticilerin çiğ süt/yem paritesini, 1 litre süt/1,3 kilogram yem şeklinde hesapladıklarını belirtti.

Yılın başında, litrede 1 lira 53 kuruş ile bunun yakalandığını ifade eden Değer, haziran ayında toplanması gereken Ulusal Süt Konseyinin henüz toplanamadığını ve şu an itibariyle yeni fiyat açıklanmadığı için üreticinin sütü mevcut fiyat üzerinden sattığını söyledi.

Değer, şubat ayından bu yana saman, silaj ve yem fiyatlarının yükselmesiyle girdi maliyetlerinin arttığına işaret ederek, "Yılın başında Ulusal Süt Konseyi sütün litre fiyatını 1,53 lira olarak açıklamıştı. O dönemde yem fiyatları bugüne göre kabaca yüzde 30 daha ucuzdu. Aradan geçen zaman zarfında, yem, gübre, mazot fiyatlarının artmasıyla girdi maliyetlerimiz yüzde 30 civarında arttı ancak hala Ulusal Süt Konseyi toplanmadığı için litre fiyatı 1,53 lira." dedi.

Konseyin haziran ayında toplanmış ve 1 Temmuz itibariyle yeni fiyatın uygulanmasına başlanmış olması gerektiğini belirten Değer, şunları kaydetti:

"Üretici 1 litre sütle ancak 1 kilogram yem alabiliyor. Konseyin bir an önce toplanıp Avrupa'da olduğu gibi 1 litre süt ile 1,3 kilogram yem alacak şekilde fiyat vermesi gerekiyor. 1,53 lira üzerinden yeni fiyatımızı hesaplarsak, yani yüzde 30 maliyet artışını üzerine eklersek bu 1 lira 80 kuruş ila 1 lira 90 kuruş civarına denk geliyor. 1 lira 90 kuruş olur ve bundan soğutma bedelini çıkarırsak üreticinin eline 1 lira 80 kuruş geçer. Mevcut şartlarda üreticinin eline 1 lira 44 kuruş geçiyor."

Değer, ilçedeki 3 bin civarında ailenin günlük yaklaşık 280 ton inek ve 20 ton keçi sütü üretimiyle geçimini bu işten sağladığını ifade etti.

"Sütün 2 lira civarında olması gerekiyor"

Süt üreticilerinden Mehmet Gök (60) de ailesinin en az 60 yıldır süt üretimi yaptığını, kendisinin de 45 yıldır işin başında olduğunu söyledi.

Sanayicinin sütü alırken kaliteye önem verdiğini, bunun için hayvanları besin değeri yüksek yemlerle beslemeleri gerektiğini anlatan Gök, para kazandıkları taktirde bunu yapabildiklerini dile getirdi.

Gök, karlarının azaldığını, yeni fiyatın bir an önce açıklanarak uygulamaya geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Bizim şu an para kazanmamız için 1 kilogram sütün 1,5 kilo yem alması gerekiyor. Yani sütün 2 lira civarında olması gerekiyor. Bu şekilde Avrupa fiyatlarını tekrar yakalarız. Benim 100'ün üzerinde sağmal hayvanım var günlük 2 ton süt üretiyorum." dedi.

"Saman fiyatları beklediğimiz kadar düşmedi"

Üretici Kamber Kanık (37) da girdi maliyetlerinin arttığını, Konseyin bunu dikkate alarak fiyat açıklaması gerektiğini ifade etti.

Beslediği yaklaşık 30 büyükbaş hayvandan günlük 600 litre süt aldığını anlatan Kanık, "Ocak ayında yemin çuvalı 52 liraydı şu an 69 lira. Yaz dönemine girdik ancak saman fiyatları beklediğimiz kadar düşmedi. Maliyetler düşmediği için bizim kar oranımız iyice düştü. Ulusal Süt Konseyinin yeni fiyatı açıklamasını bekliyoruz." diye konuştu.

Kanık, beklentilerinin kilogram başına 1,80-1,90 lira olduğunu kaydetti.