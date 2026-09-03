'Yeşil Altın'da hasat başladı: İlçenin yeni gelir kapısı oldu

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Manisa’nın Selendi ilçesinde son yıllarda devlet destekleriyle üretimi yaygınlaşan ve "Yeşil Altın" olarak anılan Selendi fıstığında hasat başladı. Coğrafi işaret tescili için de başvuru yapılan ürünün, ilçe ekonomisine sağladığı katkının artırılması hedefleniyor.

İlk hasat Kınık Mahallesi’nde başladı

Selendi’de üreticilerin önemli geçim kaynaklarından biri haline gelen fıstıkta hasat dönemi başladı. İlçenin çeşitli bölgelerinde devlet desteğiyle gerçekleştirilen aşılama çalışmaları sayesinde üretim alanı genişleyen Selendi fıstığında sezonun ilk hasadı Kınık Mahallesi’nde yapıldı.

Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız da Kınık Mahallesi’ndeki hasat çalışmalarına katılarak üreticiler ve tarım işçileriyle buluştu. Çalışmaları yerinde takip eden Yıldız, işçilerle sohbet ederek hasat sürecine ilişkin bilgi aldı.

Üretim alanı giderek genişliyor

Selendi fıstığının ilçe tarımında önemli bir konuma ulaştığını belirten Kaymakam Yıldız, üreticilere ve tarım işçilerine bereketli ve hayırlı bir hasat dönemi diledi.

Kınık Mahallesi’nde hasadın başlamasıyla üreticiler, yıl boyunca emek vererek yetiştirdikleri fıstıkları toplamaya koyuldu. Son yıllardaki çalışmalarla ekim ve üretim alanı genişleyen Selendi fıstığının, üreticilerin kazancına ve ilçe ekonomisine daha fazla katkı sunması amaçlanıyor.

Coğrafi işaret için başvuru yapıldı

İlçenin öne çıkan tarımsal ürünlerinden biri olan Selendi fıstığının coğrafi işaretle tescil edilmesi için de başvuru yapıldı. Tescil sürecinin tamamlanmasıyla ürünün marka değerinin yükseltilmesi ve daha geniş pazarlara ulaştırılması hedefleniyor.