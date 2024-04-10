Yumaklı: Toplulaştırılan arazilerin yıllık kazanımı 41 milyar lira

Nagihan KALSIN

Yumaklı, kırsal alanda en önemli sorunların başında arazilerin çok parçalı, şekillerinin bozuk olması ve dağınıklık olduğuna dikkati çekti. Ayrıca parsellerin büyük çoğunluğunun sulama ve ulaşım ağından yoksun olduğunu vurgulayan Yumaklı, bu sorunları çözüme kavuşturmak amacıyla arazi toplulaştırma çalışmaları yürüttüklerini anımsattı.

Yumaklı, arazi toplulaştırmasının tüm toplumun gereksinmeleri doğrultusunda kırsal alanda fiziksel planlama, doğanın bakımı ve korunması, su ekonomisi, devlet yatırımlarının planlanması, hammadde kaynaklarının korunması gibi önlemleri de içine aldığını bildirdi.

Arazi toplulaştırmalarının aynı zamanda kırsal kalkınma için bir enstrüman olduğunun altını çizen Yumaklı, arazi toplulaştırması projelerinin sonuçlanması ile birlikte tarımsal, çevresel ve sosyal açıdan birçok kazanım sağlandığını, tarımsal üretimde ciddi artışlar, girdi maliyetlerinde ise ciddi azalmalar elde edildiğini anlattı.

“Yatırım maliyetleri yüzde 90 oranında azalıyor”



Arazi toplulaştırmasıyla sulama ve tarla içi geliştirme işlemleri gibi diğer altyapı hizmetlerinin de birlikte düşünülmesi gerektiğini aktaran Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu: “2018’ten itibaren yapılan yasal düzenlenme sonucu ülkemiz genelindeki arazi toplulaştırma çalışmalarını yapma yetkisi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüze verildi.

Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmakta.

Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri yüzde 90 oranında azalıyor.”

“Türkiye’de 14,3 milyon hektar arazi toplulaştırmaya uygun”



Toplulaştırma çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, “Ülkemizde tarım topraklarının 14,3 milyon hektarının arazi toplulaştırması yapmaya uygun. 2023 yılı sonuna kadar 7,27 milyon hektar alanda tapu tescil işlemlerini tamamladık. 2024’te ise hedefimiz bunu 7,9 milyon hektara yükseltmek. Ayrıca 2,2 milyon hektar alanda ise çalışmalar DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından hızla devam ediyor.” diye konuştu.

Son 5 yılda 4,1 milyon hektar alanda tescil çalışmalarının tamamlandığını vurgulayan Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

Toplam proje sayısı 537 adet olup 352 proje tescil edilerek tamamlandı. 185 adet projede ise çalışmalar devam sürüyor. Arazi toplulaştırması tamamlanan 7,27 milyon hektar alandaki kazanım yıllık yaklaşık 41 milyar lira. Tarla içi kapalı drenaj projelerinde 215 bin 346 hektar alandaki kazanım ise yıllık yaklaşık 4,5 milyar lira.