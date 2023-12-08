“Tasarım ve marka bilinirliği ihracata ivme kazandıracak”

Nilgün ÖZDEMİR

Kuvars Mermer Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Keleş, Türkiye’nin doğal taş çeşitliliğinde zengin olduğu ve dünyada ilk üç ülke arasında yer aldığını söyledi. Sektörün geçtiğimiz yıl 2 milyar doların üzerinde yaptığı ihracatla dikkat çektiğini belirten Keleş, doğal taşın katma değerli hale getirilmesiyle sürdürülebilir büyümenin önünün açılacağını vurguladı. Tasarım ve marka bilinirliğine yatırım yapılmasını isteyen Keleş, dünyada doğal taş rezervinin yüzde 35’inin Türkiye’de bulunduğunu bildirdi.

Keleş, zengin renk ve desen çeşitliliğine sahip sektörün işlenmiş üründe göstereceği başarıyla katma değer yaratacağını ve böylelikle ihracatta hedeflenen rakamlara ulaşılabileceğine işaret etti. Sektörün doğrudan 250 bin kişiye istihdam sağladığını söyleyen Keleş, “Doğal taş sektöründe ocak işletmelerinden tutun, mermer fabrikalarına hatta bütün atölyeler tam kapasite çalışıyor. Sektörün fark edilmeye, değerinin bilinmesine ihtiyacı var. Sektöre verilecek tüm hizmetler, Türkiye ihracatını istenilen seviyeye getireceğine inanıyorum” dedi.

“Hamilik projesini başlattık”

Her sektörde olduğu gibi doğal taş sektörünün de en büyük probleminin istihdam olduğunu anlatan Keleş, “Meslek olarak ağır ve zahmetli bir iş yapıyoruz. İnsanlar iş tercihlerini yaparken, biz sona kalabiliyoruz.

Tecrübeli çalışanlarımızı da korumakta bazen zorlanabiliyoruz. Sektörde istihdam konusunda zaman zaman rekabet yaşanabiliyor. Biz de istihdamda yaşanan tüm bu sorunların çözümü için Müsiad Maden Metal Sektör Kurulu olarak STK’larla, MEB ile birlikte meslek liselerine hamilik projesini başlattık.

Bu süreçte haftanın belli günlerinde öğrenciler, iş insanları tarafından okuldan alınıp tekrar işe getirilecek Okulda değil de iş yerinde ders yapmış olacak. Böylece iş hayatına stajyer olarak atılmış olacak” diye konuştu. Asıl görevin iş insanları olarak kendilerine düştüğünü söyleyen Keleş, istihdam sorunun çözümü için gençlere iş hayatını sevdirmek gerektiğini belirtti.

“Harçların yüksek olması sebebiyle ocaklar kapanıyor”

Doğal taşta harçların yüksek olmasının sektörü zorladığına dikkat çeken Keleş, bazı işletmelerin sırf bu sebeple ocaklarını elden çıkardığını söyledi. Ocağı aktif hale getirmenin ve izinleri alma sürecinin uzun ve çetrefilli olmasının işletmeleri zor duruma düşürdüğünü anlatan Keleş, şu açıklamalarda bulundu: “İstanbul’da üretim tesisi olan işletmeler, küçülmeyi tercih ediyor. Hatta al sat yaparak tüccarlığı tercih ediyor. Kendi yerlerini farklı sektörde ki firmalara kiraya vererek avantaj elde ediyor. Şehrin içinde geniş çaplı mermer üretim tesisi işletmek işletme sahiplerini zorluyor. Mermer dünyanın en zor mesleklerinden biri, hal böyle olunca da ocakların kapandığını görebiliyoruz.