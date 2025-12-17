TEKCE, yeni partner ve referans programlarıyla emlak pazarında şeffaflık dönemini başlattı

PwC tarafından hazırlanan “Gayrimenkul Sektöründe Ortaya Çıkan Trendler” raporu, küresel emlak piyasalarının, iki zorlu yılın ardından 2025’te toparlanma eğilimine girdiğine, belirsizliklerin sürdüğü ekonomik ortamda akıllı stratejilere ihtiyaç olduğuna dikkat çekiyor. TEKCE, yeni teknoloji yatırımlarıyla, uluslararası gayrimenkul satışlarını daha şeffaf ve karşılıklı fayda ilişkisine dayalı hale getiriyor. 5 ülkedeki 20 ofisiyle küresel çapta faaliyet gösteren uluslararası emlak şirketi, genişletilmiş Partner Programı ve yeni Referans Programını duyurdu. MyTEKCE platformu ve TEKCE App üzerinde çalışan programlar, paydaşların İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ı kapsayan 7 bini aşkın gayrimenkul portföyüne gerçek zamanlı erişmesine ve kendi markalarıyla pazarlama yapmalarına olanak sağlıyor.

“Gayrimenkul, güven işidir” diyen TEKCE Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Tekçe, kurdukları modeli şöyle özetliyor: “Bir zamanlar partner olarak yaşadığımız her zorluk, bu sistemin temelini oluşturdu. Bu programı, hiçbir partnerimizin aynı güçlükleri bir daha yaşamasın diye inşa ettik. MyTEKCE ve partner ekosistemimiz sayesinde, paydaşlarımız bizimle sadece işbirliği yapmaz. TEKCE ürünleriyle müşterilerine kendi markalarıyla hizmet verirken, ilk talep anından komisyon ödemesine kadar tüm süreçlere tam görünürlükle ulaşır. Sistemimizin içinde tamamen şeffaf bir şekilde çalışır.”

Küresel erişim, yerel kontrol

TEKCE Partner Programı’nın emlak profesyonelleri için tasarlandığını söyleyen Özkan Tekçe, “Böylece İspanya’da emlak almak isteyen bir müşterisi olan Dubaili bir acente ya da Stockholm’de, Türkiye’de yatırım yapmak için bir yatırımcıyla çalışan danışman, TEKCE’nin altyapısını ve portföylerini kullanırken kendi müşteri ilişkisini koruyabiliyor” dedi.

Uluslararası gayrimenkul iş ortaklıkları için tasarladıkları son teknoloji bir platform olan MyTEKCE hakkında bilgi veren Özkan Tekçe, “Kullanıcılar, müşterilerini sisteme kaydedip tüm süreci eş zamanlı ve tamamen şeffaf biçimde takip edebiliyor. İş ortakları MyTEKCE’ye kayıt olduktan sonra, TEKCE CRM sistemi içinde müşterilerinin durumunu; tercihlerini, iletişim geçmişlerini, emlak keşif turu raporlarını, teklif aşamalarını, satış fiyatını ve komisyon durumunu adım adım izleyebiliyor. Bu sayede belirsizlik azalıyor, süreçler şeffaflaşıyor, güven artıyor” dedi.

Beyaz etiketli (white-label) bir çözüm olarak sunulan TEKCE App’i de anlatan Özkan Tekçe, “Partnerler, TEKCE’nin günlük olarak güncellenen ve doğrulanan uluslararası portföyünü; kendi logoları, görsel kimlikleri ve iletişim bilgileriyle, yani tamamen kendi markaları altında müşterilerine gösterebiliyor. Yüzlerce TEKCE çalışanının her gün portföy ve süreç yönetimine harcadığı emek, bu sayede iş ortaklarının hizmetlerine yansıyor ve onları kolektif uzmanlığın gücüyle destekliyor” açıklamasını yaptı.

Gayrimenkul danışmanı olmaları gerekmiyor

Diğer taraftan, TEKCE Referans Programı’nın, yalnızca gayrimenkul profesyonellerine değil; geçmişte TEKCE ile emlak almış veya satmış müşteriler, seyahat acenteleri, influencer'lar, bloggerlar, YouTuberlar, SEO uzmanları, dijital pazarlamacılar ve sadık kitlelere sahip diğer içerik üreticilerine açık olduğunu belirten Özkan Tekçe,

“Programa katılan paydaşlar, MyTEKCE üzerinden kendilerine özel kod içeren linkler üreterek, kitlelerini TEKCE portföyündeki ilanlara veya içeriklere yönlendiriyor ve gerçekleşen satışlar üzerinden referans geliri elde ediyor. Üstelik bunu yapmak için gayrimenkul danışmanı olmaları gerekmiyor. Model, tüm paydaşlar için şeffaf ve karşılıklı kazanıma dayalı bir yapı olarak kurgulanmış durumda” diye anlattı.

“İş ortaklığı ölçülebilir olmalı”

TEKCE, 5 ülkede faaliyet gösteren 20 ofislik ağıyla paydaşlarına güçlü bir saha desteği sunuyor. Şirketin ofisleri; İspanya’da Alicante, Barselona, Málaga, Türkiye’de Alanya, Ankara, Antalya, Bodrum, Bursa, Fethiye, İstanbul, İzmir, Mersin, Trabzon, Yalova, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Dubai, Kuzey Kıbrıs’ta Girne ve İsveç’te Stockholm şehirlerinde yer alıyor. Bu uluslararası yapı, sınır ötesi müşterilere hizmet veren partnerlere hem güvenilir ürün çeşitliliği hem de yerinde uzmanlık sağlıyor.

“İş ortaklığı ölçülebilir olmalı,” diyen TEKCE Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Tekçe sözlerini şöyle sonlandırıyor: “CRM odaklı modelimiz, paydaşlarımızın her adımı görmesine olanak tanıyor. Böylece şeffaflık üzerine inşa edilebilen uzun vadeli iş modelleri ortaya çıkıyor. Bu süreçleri desteklemek için özel bir partner ekibi oluşturduk. Tüm paydaşlarımız, kendilerine dedike edilen partner temsilcileri sayesinde iş akışlarını çok daha kolay ve verimli bir şekilde yürütebiliyor. Partner ve referans ağlarımız bugün 100’ün üzerinde ülkeye yayılmış durumda ve ortak hedefimiz net: Şeffaf, teknolojiyle güçlendirilmiş ve insan odaklı bir gayrimenkul sektörü inşa etmek.”