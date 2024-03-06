Teknik Masura, listeye ikinci kez dahil oldu

Müjde DEMİR

Teknik Masura Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kıraç, 2017-2019 yılı ile 2019-2021 yılı TOBB Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirket araştırmasında iki dönem üst üste dereceye girme başarısını gösterdiklerinin altını çizdi.

“Emeğimizi tescilleyen başarılar elde ettik”

Teknik Masura’nın elde ettiği başarıyı planlı bir büyüme modelinin yanı sıra sağladığı katma değere de bağlayan Ali Kıraç, en hızlı 100 listesinde iki dönemdir yer almalarının sürdürülebilir başarı anlayışlarıyla ilgisinin bulunduğuna atıfta bulundu.

Kıraç, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “İSO Türkiye’nin 2020 yılı En Büyük 2’nci 500 Firması Araştırması’nda da ilk defa yer alarak hedefimizi 3 yıl önce yerine getirirken, 2021 ve 2022 yıllarında da bu listeye 3 yıl üst üste girme başarısını gösterdik. 2013 yılında başlattığımız kurumsallaşma çalışmaları neticesinde, ülkemizin 100’üncü kuruluş yılı 2023’te İSO ilk 1000 Sanayi Kuruluşları arasında da yer almayı hedeflemiştik. Bu önemli başarılar, uzun yıllardır imalat yapan firmamızın yoğun çalışmasının ve emeğinin tescillenmesidir.”

Oluklu mukavva sektörü ile hızlı büyüme başladı

Ali Kıraç, Teknik Masura’nın büyümesindeki en önemli etkenin, 2019 yılında üretime başlayan Edirne kâğıt fabrikası ile tekstil dışında özellikle oluklu mukavva sanayinin de müşteri portföylerine girmesi ile beraber Tarsus’ta bulunan fabrikalarında üretimin artması olduğunu kaydetti. Kıraç ayrıca, 2000’li yıllarda ulusal pazarın önemli bir imalatçı KOBİ firması olan Teknik Masura’nın, 2020 yılından itibaren küresel pazarın ulusal bir kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatçısı olma hedefine sağlam adımlarla ilerlediğini söyledi.

Entegre tesisiyle alanında iddialı

Teknik Masura’nın, öncelikle tekstil sektörünün ihtiyacı olan kağıt ambalaj malzemelerinin imalatını yaparken bir yandan da hammaddesini üreterek entegre bir üretim tesisi olduğuna değinen Ali Kıraç, “Kapasite artışları, yenilikler, ürün iyileştirmeleri ve maliyet düşürücü çalışmalar ile bugün dünyanın önde gelen bir konik masura imalatçısıyız. Geri dönüşümden üretilen kâğıt/karton imalatı ile bunlardan üretilen ambalaj ürünleri ile tamamen çevreci mamullerin satışını yapmaktayız. Önemli ihracat pazarlarımız arasında Kuzey Afrika ve Türk cumhuriyetleri yer alıyor. Bu yıl ise maliyet düşürücü çalışmalara devam ederek, sektördeki yerimizi korumayı hedefliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Ciroda 6 Şubat etkisi

Ali Kıraç, 6 Şubat Kahramanmaraş ve Hatay merkezli yaşanan depremin sadece bir bölgeyi değil Türkiye’yi etkilediğini ve bu felaketin ekonomik sıkıntılara da sebep olduğuna dikkat çekerek, geçen yılki satış cirolarının bir önceki yıldan daha düşük gerçekleştiğini söyledi. Geçtiğimiz yıl Tarsus fabrikasının çatısında GES yatırımının tamamlandığını ve elektrik tüketiminin yaklaşık dörtte birinin çatı panellerinden karşıladıklarını belirten Kıraç, Edirne fabrikasında ise elektrik ihtiyacı için 4 MW kapasiteli arazi GES yatırımının tamamlanmış olup bu yıl şubat ayında üretime başladığını kaydetti