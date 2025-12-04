300 milyar dolarlık yapay zekâ devi Anthropic halka arz hazırlığında

ABD merkezli yapay zekâ şirketi Anthropic’in, olası bir halka arz için ünlü hukuk firması Wilson Sonsini ile çalışmaya başladığı bildirildi. Financial Times’ın aktardığına göre, bu adım şirketin sermayeye daha kolay erişmesini ve büyük satın almalarda elini güçlendirmeyi hedefliyor. Anthropic yönetimi ise halka arzın zamanı ya da kesinliği konusunda henüz net bir karar alınmadığını vurguluyor.

AI yarışı: OpenAI ve Anthropic karşı karşıya

Anthropic’in bu hamlesi, rakibi OpenAI’nin de dev bir halka arz hazırlığında olduğu bir döneme denk geliyor. Microsoft destekli OpenAI’nin, 2026’nın ikinci yarısında 1 trilyon dolara varan bir değerleme ile halka açılabileceği konuşuluyor. Bu durum, yapay zekâ şirketleri arasındaki rekabeti finansal arenaya da taşıyor.

300 bin kurumsal müşterisi bulunuyor

2021’de eski OpenAI çalışanları tarafından kurulan Anthropic, “güvenlik odaklı yapay zekâ” yaklaşımıyla öne çıkıyor. Şirketin 300 bin kurumsal müşterisi bulunuyor. Eylül ayında 13 milyar dolarlık yatırım alan Anthropic’in değerlemesi 183 milyar dolara ulaşmıştı. Yeni bir özel fonlama turuyla bu rakamın 300 milyar doları aşabileceği belirtiliyor. CEO Dario Amodei, şirket gelirlerinin gelecek yıl 26 milyar dolara yaklaşabileceğini öngörüyor. Anthropic; Google, Amazon, Microsoft ve Nvidia gibi devlerden güçlü destek alıyor.

“AI balonu” endişeleri artıyor

Ancak bu büyüme hikâyesi, küresel ölçekte ciddi uyarılarla gölgeleniyor. BlackRock CEO’su Larry Fink ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, yapay zekâ yatırımlarında aşırı değerleme riskine dikkat çekti. Bank of England, önümüzdeki beş yılda 5 trilyon dolarlık AI yatırımının borçla finanse edilmesinin küresel finansal istikrarı tehdit edebileceğini belirtti.