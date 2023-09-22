Aselsan'dan ‪2 ayrı dev anlaşma

Aselsan, TAIS Ortak Girişimi ve STM İş Ortaklığı ile MİLGEM 6-8 gemileri için savaş sistemleri tedariki kapsamında, payı ‪205 milyon euro ve ‪2.33 milyar TL tutarında olan bir sözleşme imzaladı.Aselsan'dan KAP'a yapılan açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların ‪2024-2026 yılları içinde gerçekleştirileceği ifade edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarının milli ve özgün olarak karşılanması amacıyla 1975 yılında kurulan Aselsan geliştirdiği ileri teknoloji ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor. Firma son olarak MİLGEM projesi kapsamında daha önce de MİLGEM 1-5 gemileri için savaş sistemleri tedarik etmişti. Şirket ayrıca son dönemde savunma sanayiinde önemli başarılara imza attı. Şirket, MİLGEM projesinin yanı sıra Altay tankı, Aksungur ve Bayraktar TB2 gibi birçok önemli projede yer alıyor.