Avrupa’da veri tüketimi üçe katlanacak

Dünya GSM Birliği (GSMA), yıllık Mobil Ekonomi raporunun Avrupa verisyonunu yayımladı. Rapora göre, Avrupa'daki mobil veri trafiği, önümüzdeki beş yıl içinde neredeyse üç katına çıkacak. Mobil operatörler, bant genişliği taleplerinin artmasıyla gerçek yatırım zorluklarıyla karşılaşmaya devam edecek.

Operatörlerin, 2030 yılına kadar, bu talebi karşılamak için gerçekleştirmek zorunda olacakları yatırım tutarı 198 milyar euroyu buluyor. Özellikle 5G abonelerinin, yüksek bant genişliği gerektiren oyun, artırılmış gerçeklik ve video içeriği gibi hizmetleri ve içerikleri mobil kontratlarına eklemeye ilgi gösterdiğine dikkat çeken rapor, bu taleplerin, operatörlerin yatırım yapmalarını zorunlu kılacağına dikkat çekiyor.

Ekonomiye katkı

Raporun, mobil ekosistemin ekonomiye olan etkisini değerlendiren bölümüne göre, mobil operatörler, 2022 yılında Avrupa ekonomisine 910 milyar euro değer kattı. Bu tuttar, tüm Avrupa GSMH’sının yüzde 4.3’ünü oluşturuyor. Tüm ekosistem, 2022'de doğrudan veya dolaylı olarak 2.2 milyon istihdam yaratılmasına katkı sağlandı. Mobil tabanlı üretkenlik, Avrupa ekonomisine 670 milyar euro katkı sağlarken, operatörlerin kendi katkısı 110 milyar euroyu geçti. Bu katkı, vergiler, sosyal güüvenlik ve istihdam vergileri gibi rakamlardan oluşuyor.

5G Gelişimi

Rapor aynı zamanda 5G'nin önümüzdeki üç yıl içinde Almanya ve Birleşik Krallık'taki benimsemesiyle Avrupa'nın baskın mobil teknolojisi haline geleceğini gösteriyor. 2030'a gelindiğinde 5G'nin kullanıcıların yüzde 87'sine ulaşması bekleniyor.

2030'a kadar, 5G'nin iş dünyasına sağlayacağı faydaların yüzde 53'ü hizmet sektörlerinden kaynaklanacakken, neredeyse yüzde 30'u üretimden gelerek akıllı fabrikalar, akıllı şehirler ve akıllı şebekeler gibi uygulamalardan kaynaklanacak. Bu doğrultuda, 5G, Avrupa GSMH'sinin 2030'da 153 milyar euro'luk ekonomik faydasının yüzde 145'ini oluşturarak, büyümesine katkıda bulunacak.

Avrupalıların yüzde 85'i, 460 milyon kişi internet bağlantısına sahip. Çoğu Avrupa ülkesinde mobil internet kapsaması yüzde 90'ın üzerinde. Akıllı telefon başına mobil veri trafiği, Batı Avrupa'da geçen yıl 20 gigabayt (GB) iken 2028'de ikiye katlanarak aylık 56 GB'a yükselecek. Orta ve Doğu Avrupa’da ise bu rakam 14 GB’dan 37 GB’a yükselecek.

Türkiye’de durum

Türkiye’de ise yılın ikinci çeyreğine ilişkin verilen paylaşıldığı en son BTK Elektronik Haberleşme Sektörü raporuna göre, toplam mobil abone sayısı 91.4 milyon. 71.7 milyon mobil internet abonesi bulunuyor. Yani yüzde 78 mobil internet penetrasyonu var. Abone başına aylık veri kullanım miktarı ise 16 GB.