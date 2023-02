Birçoğunu ilk kez duyacaksınız! WhatsApp’ın az bilinen özellikleri sizi çok şaşırtacak

WhatsApp tam 12 yıldır hayatımızda. SMS devrini bile kapatabilecek özelliklere ve büyük bir popülerliğe sahip uygulama, internet üzerinden her an ve her yerde haberleşebilmeyi sağlıyor. Üstelik uygulamayı WhatsApp Web ile bilgisayarlar üzerinden kullanabilmek de mümkün. Her geçen gün yeni geliştirmeler eklenen uygulamada gördüğünüze çok şaşıracağınız bazı özellikler var!

Mesajlaşırken Yazı Fontunuzu Değiştirebilirsiniz

WhatsApp ile iletişimi daha efektif hâle getirmenin yolu istediğiniz kelime veya cümlelerin fontunu değiştirmek olabilir. Örneğin kalın font kullanmak isterseniz kelimenin ya da cümlenin başına ve sonuna yıldız (*) işaretini koymanız yeterli. Eğer italik bir yazı istiyorsanız yıldız yerine (_) ekleyebilir, yazının üzerini çizmek istiyorsanız da (~) sembollünü kullanabilirsiniz.

İstediğiniz Emojiyi Kolayca Bulabilirsiniz

WhatsApp içerisinde sohbet akıp giderken aradığınız emoji için vakit kaybetmeyin! Dilediğiniz emojiyi bulmak için tek yapmanız gereken emojideki ifade ya da cümleyi yazmak. Aradığınız emojinin önerilerde çıktığını göreceksiniz.

Veri Tasarrufu Sağlayabilirsiniz

WhatsApp’ı bir Wi-Fi ağına bağlamadan mobil verinizle kullanıyorsanız dikkat etmenizde fayda var. Aksi takdirde faturanızda sürpriz rakamlarla karşılaşabilirsiniz. Bunun için WhatsApp>Ayarlar> Veri ve Depolama yönergelerini takip ederek en altta yer alan Düşük Veri Kullanımı seçeneğini aktif hâle getirebilirsiniz.

Canlı Konumunuzu Paylaşabilirsiniz

WhatsApp konum gönderme ve alma özelliğinin yanında bir de takip etme özelliğini sunuyor. Yani birine canlı konumunuzu gönderebiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey konum gönderme ekranından "Mevcut Konumu Paylaş” seçeneğini işaretlemek ve paylaşım süresini ayarlamak.

Sesli Mesajları Dinlemenin Harika Bir Yolu Var!

Özel sesli mesajları topluluk içinde dinlemek bir hayli zor olabiliyor. Siz de bu durumdan yakınanlardansanız bunun için WhatsApp özel bir çözüm sunuyor. Tek yapmanız gereken sesli mesajı açıp telefonun ahizesine kulağınızı dayamak! Sesin hoparlörden değil, ahizeden geldiğine şahit olacaksınız.

Verilerin Kalitesini Koruyabilirsiniz

WhatsApp’tan alıp gönderdiğiniz fotoğraf ya da videoların çözünürlüğünün düştüğüne şahit olmuşsunuzdur. Üzülmeyin, bunun da bir çözümü var! Fotoğraf ya da video gönderimini galeriden değil, belge seçeneği ile yapmanız gerekiyor. Fakat bu özellik sadece 16 MB boyutu ve altındaki fotoğraflar için geçerli.

Topluluk Oluşturabilirsiniz

WhatsApp içerisindeki farklı grupları tek bir çatı altında yönetebilmeyi sağlayan WhatsApp Topluluk sayesinde kullanıcılar, duyurulara daha çabuk ulaşabiliyor. Topluluğunuzdaki gruplar arasında rahatlıkla geçiş yapabilirsiniz.